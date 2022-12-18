İngiltere'de arama yapılan bahçede çocuk cesedi bulundu

18 Aralık 2022 Pazar, 17:27

İngiltere'nin Birmingham kentinde, İngiliz polisi bir çocuğun öldüğüne dair ihbar üzerine bir evin bahçesinde arama gerçekleştirdi. Polisler, gerçekleştirdikleri arama sonucunda bir çocuk cesedi buldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, bahçe araması, 40 yaşındaki bir erkek ve 41 yaşındaki bir kadının ihmal vakası şüphesiyle tutuklanmasının ardından gerçekleşti. Kadın ve erkek, 9 Aralık'ta bir çocuğun ölümüne neden olmak ya da izin vermek sebebiyle gözaltına alındı.

Polis yaptığı açıklamada, otopsi raporunu beklediklerini ifade etti.

Polis müfettişi Joe Davenport, olayla ilgili "Aldığımız bilgi üzerine hızla harekete geçtik ve tam olarak ne olduğunu tespit etmek için soruşturmalarımız devam ediyor. Bunun yerel toplum için bir şok olacağını anlıyorum ancak sizden koşullar hakkında spekülasyon yapmamanızı rica ediyorum. Herhangi bir bilgiye sahip olan herkesi iletişime geçmeye teşvik ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Çocuk cesedi bulunan konutun şu anki sakinlerinin soruşturmayla bağlantılı olmadığını ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.