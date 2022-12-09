İngiltere'de halk otobüsü yolcular içindeyken alev aldı
İngiltere'deki bir halk otobüsünde dehşet dolu anlar yaşandı. Halk otobüsü içinde yolcular varken alev topuna döndü.
İngiltere'nin Nottingham kentinde, içinde çocukların da bulunduğu halk otobüsü yandı.
İçerisindeki yedi yolcu ile seyahat eden otobüs, önce dumanlar çıkardı daha sonra alev aldı.
Nottingham Post'ta yer alan habere göre, yangın başladığında otobüste bulunan Shania Armstrong, "Duman başladığında saat 8.03'tü. Alevler başladığında saat 8:12'ydi. Otobüsteki herkesin durumu iyi" dedi.
Armstrong, seyahat eden yolcuların yaşlarına ilişkin "üç yetişkinin ve iki gencin yanı sıra iki de küçük çocuğun" açıklamasında bulundu.
Otobüs firması sözcüsü olayla ilgili olarak "İlk olarak duman kokusu rapor edildi. Şoförümüz, yangın başlamadan önce herkesi güvenli bir şekilde tahliye etti. Yangının nedeni araştırılacak. Herkes özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Otobüsün yanma anı, telefon kamerası ile kaydedildi.
Yangın sonucunda otobüs küle döndü.
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