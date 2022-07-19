İngiltere’de aşırı sıcaklar sonucu yangın çıktı
İngiltere’de bugün rekor seviyede sıcaklığın kaydedilmesinin ardından kentin Wennington bölgesinde yangın çıktı.
İngiltere, Avrupa’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle tarihin en sıcak gününü yaşıyor. Başkent Londra’da termometrelerin 40.2 dereceyi göstermesiyle bugüne kadar görülen en yüksek sıcaklık kayıtlara geçti.
Londra’da kaydedilen aşırı sıcakların ardından kentin Wennington bölgesinde yangın çıktı. Evlerin bulunduğu bir bölgede çıkan yangın nedeniyle bir evin küle döndüğü kaydedilirken hızla yayılan yangını kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ancak itfaiye ekipleri aşırı sıcaklar nedeniyle yangına müdahalede zor anlar yaşıyor.
Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan, Wennington bölgesinde aşırı sıcakların ardından yangın çıktığını ifade ederek, “büyük bir olay” ilan edildiğini duyurdu. Khan, yangına 15 araçla mücadele edildiğini, çok sayıda itfaiye ekibinin de olay yerinde olduğunu dile getirdi. Khan, durumun kritik olduğunu sözlerine ekledi.
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