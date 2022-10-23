İngiltere'de başbakanlık yarışına Meclis Grup Başkanı'da katıldı

23 Ekim 2022 Pazar, 12:35

İngiltere'de Liz Truss'ın istifasını açıklaması ile boşta kalan başbakanlık koltuğuna, Muhafazakar Parti'nin Meclis Grup Başkanı Penny Mordaunt da aday oldu.

BBC'de yayınlanan 'pazar günü' programında konuşan Mordaunt, Boris Johnson ve Rishi Sunak'ın ardından yarışa katıldığını açıkladı.

"Kaydettiğimiz ilerleme konusunda kendime çok güveniyorum. Size söylüyorum, bunu kazanmak için buradayım" dedi.

Mordaunt, Boris Johson'ın Başbakan seçildiği dönemde yarıştan çekildiğini ve bunun "tamamen yanlış" bir hareket olduğunu belirtti.

"YÜZ MİLLETVEKİLİ ŞARTI"

İngiltere'de Liz Truss'ın istifa etmesinin ardından ülkede yeni başbakanın kim olacağı konuşuluyor. İngiliz kulislerine göre yarışın şimdiden Boris Johnson ve Rishi Sunak arasında geçeceği tartışılıyor.

İngiltere'de, ülkenin başbakanı olmak isteyen adayların yarışa girmesi için yüz milletvekilinin desteğini alması şartı koşuldu.

Penny Mordaunt'un yüz oy almasının pek mümkün gözükmediği konuşulurken, asıl yarışın Johnson ile Sunak arasında geçeceği tahmin ediliyor.

SON 3'TE YER ALDI

Penny Mordaunt, Liz Truss'ın Muhafazakar parti lideri olduğu yarışta son üçe kalmıştı.

Liderlik yarışında iki ismin kalmasını sağlayan son elemede Truss 113 oy, Sunak 137 oy, Mordaunt ise 105 oy almıştı.