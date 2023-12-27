İngiltere'de bir ilk: Eşcinsel çift kutsandı

Yayınlanma: 27.12.2023 - 16:02

Güncelleme: 27.12.2023 - 16:02

İngiltere'de yaşayan Catherine Bond ve Jane Pearce çifti, St. John Baptist Kilisesi tarafından kutsandı.

Çift, papaz yardımcısı Canon Andrew Dotchin'in önünde diz çökmesinin ardından sevgi ve inanç duaları edilerek, paylaştıkları "sevgi ve dostluk" ile "birbirlerine olan bağlılıkları" kutsandı.

Dotchin, kutsama sırasında "Catherine ve Jane için, paylaştıkları sevgi ve dostluk için ve bu gün senin huzuruna çıkarken birbirlerine olan bağlılıkları için şükrediyoruz, tüm iyiliğin koruyucusu olarak sana güveniyorlar, senin sevginle sevgilerini güçlendiriyorlar ve senin sevincinle kalplerini sevindiriyorlar" sözlerini söyledi.

Kutsama sırasında papaz yardımcısı, "Senin (Tanrı'nın) lütfunla kutsanmış bir hac yolculuğuna devam ettiklerini, karanlıkta yoldaşları olarak seninle birlikte, hayatlarının tüm günleri boyunca sevgilerini sürdürmek için sevinebileceklerini ve umut edebileceklerini" ifadesini sözlerine ekledi.

Eşcinsel çiftin kutsanması, birkaç gün önce Piskoposlar Meclisi tarafından onaylandı. Önerge, 11'e karşı 24 oyla kabul edilirken, üç oy da çekimser kaldı.