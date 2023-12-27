Tesla fabrikasında korkunç olay: Robotlar ve insanlar arasında ilk kan

Yayınlanma: 27.12.2023 - 11:54

Güncelleme: 27.12.2023 - 11:54

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinde yaşanan korkunç olaylar ortaya çıktı.

Otonom otomobil geliştiren son yılların en popüler şirketlerinden Tesla'nın fabrikalarında çalışan mühendis ve işçilerin fabrikadaki robotların saldırısına uğradığı öğrenildi.

Ortaya çıkan resmi belgeler, 2021 yılında şirketin Teksas'taki fabrikasında bir imalat robotunun bir mühendisi duvara doğru ittiğini ortaya koydu. Mühendisin inceleme ve bakım yaptığı sırada robotun kapalı olduğu ancak daha sonra robotun devreye girerek mühendise saldırdığı kaydedildi.

Robotun saldırısı sonrasında mühendisin yaralandığı ve kanaması olduğu da kaydedildi. Olaya tanık olan Tesla çalışanları da başka bir çalışanın yardım düğmesine basarak aracı durdurabildiğini söyledi.

2022 yılında bir çalışanın bileğinden yaralandığı ve 127 gün rapor almak zorunda kaldığı, bir diğerinin ise başına darbe aldığı ve 85 gün işten uzak kaldığı belirtildi.

Eski Tesla çalışanlarının yanı sıra şu anda Tesla için çalışanlar, şirketin sağlık ve güvenlik düzenlemelerine uymadığını ve çalışanlarının güvenliğini önemsemediğini söyledi.

Tesla konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Yetkililere göre 2022 yılında şirketin ABD'nin Teksas eyaletindeki fabrikasında her 21 çalışandan birine robotlar saldıracak.