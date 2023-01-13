Hapishane yönetimine dava açtı

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 11:36

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 11:43

İngiltere'de bir hapishanedeki mahkum, "insan haklarının ihlali" gerekçesiyle hapishane yönetimine 1 milyon sterlinlik dava açtı.

42 yaşındaki mahkum Barry Hillman, hapishande "merkezi ısıtma ve sıcak su sıkıntısının Avrupa yasaları tarafından belirlenen hakları ihlal ettiğini" söyledi.

Hillman ile diğer 28 mahkum, hapishanede "aşırı bedensel rahatsızlık", "insanlık dışı" ve "aşağılayıcı muameleye" maruz kaldıklarını iddia etti.

Mahkumlar, 2018'de hava şartlarının "yıkanmalarını engellediğini, bunun da hijyen sorunlarına ve hastalıklara yol açtığını" savundular.

Avukatlar, mahkumların davaları kazanmaları halinde her biri için 30 bin Sterlin'e varan ödemeler yapılabileceğini söyledi.

Adalet Bakanlığı, rahatsızlığın giderilmesi için mümkün olan her şeyin yapıldığını, itirazların Londra Merkez Bölge Mahkemesi'nde görüleceğini duyurdu.