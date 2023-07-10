İngiltere'de bir okulda öğretmene bıçaklı saldırı
İngiltere'de bir okulda bir öğretmenin bıçaklı saldırıya uğradığı ve bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki Tewkesbury Ortaokulu'nda yerel saatle 09.10 sıralarında bıçaklı saldırı meydana geldi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, bir öğrencinin bir öğretmeni bıçakladığına yönelik ihbar alınması üzerine ekiplerin okula sevk edildiği ifade edildi.
Yaralı öğretmenin hastaneye kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, saldırganın gözaltına alındığı bildirildi.
Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise tüm öğrencilerin durumunun iyi olduğu ve soruşturma nedeniyle okulda eğitime ara verildiği kaydedildi.
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