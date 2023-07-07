Brad Pitt hafta sonu İngiltere’de Formula 1’de ‘yarışacak’

Yayınlanma: 07.07.2023 - 07:25

Güncelleme: 07.07.2023 - 07:43

PA Media Hollywood yıldızı Brad Pitt, dün hayranlarıyla fotoğraf çektirdi

Mariam Issimdar ve PA Media | BBC News, Northamptonshire

Yeni filminde bir Formula 1 pilotunu canlandıracak Hollywood yıldızı Brad Pitt, hafta sonu İngiltere’deki Silverstone’da yapılacak olan F1 Grand Prix’inde pistte olacak.

Pitt, Cuma günkü antrenman turlarının arasında özel olarak ayarlanmış bir Formula 2 aracını sürecek.

İngiliz şampiyon pilot Lewis Hamilyon, Apex adlı filmin prodüksiyonunda Hollywood yıldızına yardım edecek.

Filmde Oscar ödüllü Brad Pitt, 30 yıl pistlerden uzak kaldıktan sonra yarışlara dönen tecrübeli bir yarışçıyı canlandıracak.

Pitt’in ilerleyen yaşı nedeniyle bu rolün altından kalkıp kalkamayacağı soru işaretleri yaratsa da Hamilton “Brad Pitt yıllar geçtikçe gençleşiyor gibi. Yaşına göre müthiş gözüküyor” dedi ve ekledi:

“Brad Pitt’in Formula 1’e katılmasından ötürü ne kadar heyecanlandığımı anlatamam. Bu inanılmaz bir şey” dedi.

PA Media Lewis Hamilton

Brad Pitt Silverstone’da Hamilton’ın takımı Mercedes tarafından hazırlanan özel bir aracı sürerken kameralar kayıtta olacak.

Özel efektlerle birlikte, filmde ünlü yıldızın bu sezonki bir yarışta sahne alırken görüleceği tahmin ediliyor.

PA Media Apex filmi için özel bir “Pitt stop” hazırlandı

Bugüne kadarki motor sporları filmleri, gerçekçi olmadıkları nedeniyle eleştiriliyordu. Hamilton, filmin gerçek yarış dinamiklerinin kameraya olabildiğince yansımasına yardımcı olacak.

Hamilton, Brad Pitt’le ABD’nin California eyaletindeki bir yarış pistinde vakit geçirdiğini ve ünlü yıldıza yarış arabası kullanmayı öğrettiğini de söyledi.

Opex’in çekimlerinin 2023 Formula 1 sezonu boyunca devam etmesi planlanıyor.