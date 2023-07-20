İngiltere’de bulunan Viking eseri açık artırmada 15 bin sterline satıldı

İngiltere'nin doğusunda bulunan Vikinglere ait bir bronz kalıp, açık artırmada satıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.07.2023 - 09:32
İngiltere’de bulunan Viking eseri açık artırmada 15 bin sterline satıldı
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Hazine avcısı Jason Jones, İngiltere'nin doğusundaki Norfolk’ta bir araziyi ararken, "askeri miğferler için dekoratif motifler yapma amacıyla kullanılan bronz bir eser" buldu. 

Aynı zamanda bir inşaat sektörü çalışanı olan 44 yaşındaki Jason ve eşi Lisa, ana dedektörü sarj etmeyi unuttukları için bronz kalıbı yedek makine ile bulduklarını söyledi.

Jones, daha önce de aynı arazide arama yaparken, Orta Çağ’a ait iki adet gümüş para bulmuştu.

Bronz eser, Londra’da yapılan bir müzayede sırasında bir koleksiyoner tarafından 15 bin sterlin (yaklaşık 520 bin TL) karşılığında satın alındı. 

Jones, basına demecinde, parayı arazi sahibiyle paylaşacağını ve kendi payını ailesine destek olmak için kullanacağını açıkladı.


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