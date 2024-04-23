İngiltere'de 'elektronik sigara' alarmı: 'Çocuklarda rekor seviyeye ulaştı...'

Geçtiğimiz yıl Birleşik Krallık'ta, 11'i dört yaşın altında olmak üzere toplam 50 çocuğun elektronik sigaraya bağlı rahatsızlıklarla hastaneye başvurduğu kaydedildi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 23.04.2024 - 11:31
İngiltere'de 'elektronik sigara' alarmı: 'Çocuklarda rekor seviyeye ulaştı...'
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Geçtiğimiz yıl Birleşik Krallık'ta, 11'i dört yaş ve altında olmak üzere 50 çocuk elektronik sigaraya bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye yatırıldığı bildirildi.

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi (NHS) rakamlarına göre, 2020 yılında tedavi edilen 19 yaş altı sadece 6 elektronik sigara içicisi arasında hiçbir okul öncesi çocuk yoktu.

2020'de  tedavi edilen 19 yaş altı çocuk sayısı yüzde 6 iken, bu rakam 2023'te yüzde 14'e çıktı.

"Çocuk dostu" aromaların gençlerin elektronik sigara kullanımındaki artışı kısmen açıkladığını söyleyen Pediatrik solunum tıbbı profesörü Jonathan Grigg, bunu yapan çocukların sigaraya başlama olasılığının daha yüksek olduğu konusunda uyardı.

Asthma + Lung UK politika ve kamu işleri başkanı Sarah MacFadyen rakamların "son derece endişe verici" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Asthma + Lung UK olarak duruşumuzu vurguluyoruz: 18 yaşından küçüklere elektronik sigara satmak zaten yasa dışıdır ve sigara içmeyenlerin, özellikle de çocukların elektronik sigaraya başlamasını kesinlikle önermiyoruz. Hükümetin elektronik sigara endüstrisinin ürünlerini çocuklara pazarlamasını önlemek için harekete geçmesi büyük önem taşımaktadır. Satış yaşı yasalarının uygulanması da bir sorundur ve gençlerin elektronik sigaraya erişimini engellemek için daha iyi kaynak sağlanmalıdır."


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