Elektronik sigara kaçakçılarına operasyon

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kuştur Uygulama Noktası’nda durdurdukları bir araçta 300 adet elektronik sigara ele geçirdi.

İHA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 19:13
Elektronik sigara kaçakçılarına operasyon
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Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından yapılan çalışmalar ve elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda, Kuştur Uygulama Noktası’nda şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan 300 adet elektronik sigara bulundu. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, araç sürücüsü İ.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. İ.Y. hakkında kaçakçılık suçundan yasal işlem başlatıldı.

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Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor


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