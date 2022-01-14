İngiltere'de evde karantina 5 güne düştü

14 Ocak 2022 Cuma, 15:00

Javid, beşinci ya da altıncı gün sabahı testleri negatif çıkanların evden dışarı çıkmalarına izin verileceğini söyledi.

Javid, bu hamlenin "ekonomideki faaliyeti en üst düzeye çıkarması" gerektiğini de sözlerine ekledi. İngiliz The Guardian gazetesinin bildirdiğine göre, insanların işe daha erken dönmelerine izin verilmesi, personel sıkıntısının giderilmesine destek olacak.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından, Omicron'un yükselişinden önceki verilere dayanan modellemede, vakaların yüzde 30'undan fazlasında beşinci gün bulaşıcılığın sürdüğü görülmüştü.

Perşembe günkü resmi rakamlara göre, İngiltere'de son 24 saat içinde 109.133 Kovid-19 vakası eklendi ve 335 kişi öldü. Böylece toplam vaka sayısı 14.967.817'ye, toplam ölenlerin sayısı ise 151.342'ye çıktı.

İngiltere'de 12 yaş ve üzeri kişilerin yüzde 90'ından fazlası ilk doz aşılarını yaptırdı, yüzde 83'ünden fazlasına her iki doz aşı da yapıldı ve yüzde 62'den fazlasına güçlendirici aşılar da yapıldı.