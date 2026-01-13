Cumhuriyet Gazetesi Logo
TFF açıkladı: Derbi sonrası 3 futbolcu PFDK'ye sevk edildi!

13.01.2026 22:11:00
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Kupa finalinin ardından paylaşım yapan 3 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli futbolcular Jhon Duran ve Jayden Oosterwolde ile Galatasaraylı Mario Lemina'yı, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Turkcel Süper Kupa finali sonrası sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımdaki hakaret sebebiyle Galatasaraylı Mario Lemina ile Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde PFDK'ye sevk edildi. Fenerbahçe'nin oyuncusu Jhon Duran da aynı maç sonrası sportmenliğe aykırı hareket içeren sosyal medya paylaşımı nedeniyle disipline gönderildi.

İKİ KULÜP PFDK'YE SEVK EDİLDİ

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı Turkcell Süper Kupa finalinde gerçekleştirilen çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ile talimatlara aykırı hareket nedeniyle kurula sevk edildi. Fenerbahçe de aynı müsabakadaki saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle PFDK'ye gönderildi.

TFF 1. Lig'in 20. haftasında oynanan maçların ardından İmaj Altyapı Vanspor, Amed Sportif Faaliyetler, Sakaryaspor ve Erzurumspor da çeşitli sebeplerle disiplin kuruluna sevk edildi.

