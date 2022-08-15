İngiltere'de Ferrero çikolatalarının satışındaki kısıtlama devam ediyor

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:25

İtalya merkezli Ferrero çikolata fabrikasının ürünlerinden bazılarında salmonella bakterisine rastlanmasının ardından, Nisan ayında ürünler İngiltere'deki marketlerin raflarından kaldırıldı. Belçika'nın Arlon şehrindeki fabrikada üretilen ürünlerin marketlerden çekilmesinden bu yana İngiltere'de sürpriz yumurta şeklindeki çikolataların satışı yapılmıyor.

İngiltere'deki bazı marketler bakteri şüphesi olmayan Ferrero çikolatalarının satışlarına devam ederken bazıları ise tedbir amacıyla tüm Ferrero çikolatalarını satıştan kaldırdı. Yetkililer, yeni ürünlerin ne zaman piyasaya sürüleceğini henüz bilmediklerini söyledi.

“NİSAN AYINDA ÜRÜNLERİN KESİNLİKLE SATILMAMASI GEREKTİĞİ SÖYLENDİ"

İngiltere'nin Başkenti Londra'da bulunan Robin Food Marketinin Müdürü Cansu Özdemir, Ferrero çikolata fabrikasının yetkililerinden alınan ilk uyarıların ürünlerin tüketilmemesi üzerine yalnızca "tavsiye" niteliğinde olduğunu söylerken, kısa bir süre sonra Gıda Standartları Ajansı'ndan (FSA), "ürünlerin kesinlikle satılmaması" gerektiği hakkında uyarı aldıklarını söyledi. Özdemir yaptığı açıklamada, "Bizim için süreç Nisan ayında başladı. Firmadan yapılan bir uyarıyla konuyu öğrendik. Uyarıda, ‘Belçika'nın Arlon şehrindeki fabrikamızda üretilen sürpriz yumurta ürününde salmonella bakterisi şüphesi mevcut. Fabrikamızdan çıkan ürünler test yapılarak piyasaya sürülüyor olsa da bazı şüpheli vakalar olduğu için bu ürünlerin tüketilmesini tavsiye etmiyoruz' şeklinde ifadeler yer aldı. İlk olarak bu tamamen tavsiye niteliğindeydi. Ancak 1 gün sonra firma, Belçika'daki fabrikamızdan çıkan sürpriz yumurtalar bu kategoriye giriyor diye bir uyarı daha yayınladı. Bu ürünlerin tüketilmemesi ve elinde bulunduranların iade etmesi istendi. Daha sonra 8 Nisan'da FSA'dan aldığımız uyarıda ise ürünlerin kesinlikle satılmaması ve tüketilmemesi gerektiği söylendi" dedi.

"GÜVENLİ OLDUĞUNDAN EMİN OLUNCAYA KADAR TÜM FERRERO ÜRÜNLERİNİ KALDIRDIK"

Yetkililerin Ferrero ürünlerinin geri çekilmesi çağrısıyla beraber markaya ait tüm çikolataların satıştan kaldırmaya karar verdiklerini söyleyen Özdemir, "Haberleri ilk duyduğumuz anda geçici olarak stoktan çektiğimiz ürünleri daha sonra FSA'dan gelen uyarıyla tamamen kaldırdık. Sadece bakteri şüphesi olan ürünlerle sınırlı kalmayarak, süreci gözlemleyip Ferrero ürünlerinin güvenliğinden emin oluncaya kadar tüm ürünleri bekletmek istedik" şeklinde konuştu.

"ELİMİZDEKİ STOKU İMHA ETTİK"

Belçika'daki Arlon fabrikasında üretilen ürünlerin imha edildiğini söyleyen Özdemir, Londra'da Belediyesinin de bu aşamada yardım ettiğini belirtti. Özdemir, satıştan kaldırmaya karar verdikleri ürünlerin Ferrero'ya geri iade edildiğini söyledi. Ferrero yetkililerinin Londra'daki marketlerden sürpriz yumurta ürünlerini market satış fiyatlarından satın alarak topladıklarını söyleyen Özdemir, bazı zincir marketlerde ise diğer Ferrero çikolataları için özel satış stantları kurulduğunu belirtti.

"HENÜZ PİYASAYA SÜRÜLEN ÜRÜN YOK"

Özdemir, "Fabrika bakteri şüphesi oluştuktan sonra kapatıldı. Haziran ayında tekrar açılmasına izin verilmesinin ardından şimdilerde ise üretime geçtiklerini duyduk. Ancak bunun daha sıkı denetimli olacağına inanıyorum. Öte yandan şu anda piyasaya sürülen ürün yok" şeklinde konuştu.

Özdemir, olayların İngiltere'de ve Avrupa'da yoğun olarak çikolata satılan dönemlerden biri olan Paskalya Bayramında gerçekleşmesinin talihsizlik olduğunu belirterek, "Çünkü Paskalya Bayramı yumurta şeklindeki çikolatalarla kutlandığı için herkeste bir telaş oldu" dedi. Paskalya Bayramı döneminde satışların etkilendiğini söyleyen Özdemir, kendi marketinde başka çikolataların satışını ön plana çıkardıklarını belirtti.

İngiltere'de toplam 101 vaka kaydedildi

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından mayıs ayında yayınlanan son bildiride, İngiltere'de salmonella bakterisiyle bağlantılı 101 vaka olduğu ve vakaların çoğunluğunun 5 yaşın altındaki çocuklardan oluştuğunu belirtmişti. UKHSA, salmonella bakterisinin belirtileri arasında mide bulantısı, ishal, kusma, karın krampları, yüksek ateş, yorgun hissetme ve titreme gibi belirtilerin olduğunu duyurmuştu.

UKHSA, salmonella bakterisi endişeleri nedeniyle insanlara kendini korumaları için bol sıvı tüketmelerini tavsiye etti. Salmonellanın insanlar arasında bulaşıcı olabileceğini belirten UKHSA, bu nedenle enfekte olunması durumunda iyi hijyen uygulamanın önemli olduğunu vurguladı. Salmonella bakterisinin belirtilerinin özellikle bağışıklık sistemi gelişmemiş küçük çocuklarda daha şiddetli olabileceğini aktaran UKHSA, "Salmonella bakterisi insandan insana yayılabilir, bu nedenle etkilenen herkes ellerini iyice yıkamak ve semptomları varsa, mümkünse başkalarının yiyeceklerine dokunmaktan kaçınmak gibi hijyen kurallarına uymalıdır" ifadelerine yer verdi.

Gıda Standartları Ajansı ve Ferrero çikolata fabrikası, bu ürünlerin her bir versiyonunun potansiyel bir tehdit olmadığına dikkat etmenin önemli olduğunu belirtirken, risk oluşturan ürünlerin 11 Temmuz ve 7 Ekim 2022 son kullanma tarihleri arasında olduğunu belirtmişti.

ÜRETİM GEÇİCİ OLARAK DURDURULMUŞTU

Ferrero çikolata fabrikasının Belçika'nın Arlon şehrinde bulunan üretim tesislerinde salmonella bakterisine rastlanması nedeniyle Belçika Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (FAVV), fabrikanın üretim ruhsatını geçici olarak iptal etmişti. Gıda Standartları Ajansı (FSA), çikolataları toplatma kararının önleyici bir tedbir olduğunu açıkladıktan sonra ürünler, İngiltere, Belçika, Fransa, Almanya, İrlanda ve Lüksemburg'da Paskalya bayramından hemen önce geri çekilmişti.