Mardin'in Artuklu ilçesinde otobüs yandı: Yolcuları tahliye edildi

Mardin'in Artuklu ilçesinde halk otobüsünde seyir halindeyken yangın meydana geldi. Korkutan yangın, yolcuların tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

(DHA)
21 Nisan 2022 Perşembe, 19:26
Mardin'in Artuklu ilçesinde otobüs yandı: Yolcuları tahliye edildi
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Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı  İstasyon Mahallesi'nde içinde yolcu bulunan seyir halindeki halk otobüsü, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.

Sürücü otobüsü sağa çekerek yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOBÜS KULLANILMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.


mardin otobüs şoförü

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