Mardin'in Artuklu ilçesinde otobüs yandı: Yolcuları tahliye edildi

21 Nisan 2022 Perşembe, 19:26

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde içinde yolcu bulunan seyir halindeki halk otobüsü, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.

Sürücü otobüsü sağa çekerek yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOBÜS KULLANILMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.