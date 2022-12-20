İngiltere'de hemşireler bir hafta içinde ikinci kez grevde

Paramediklerin grevi öncesinde, hastanelerden ambulansla getirilen hastaların tedavilerin aksamaması için önlem almaları istendi.

Hemşireler geçen hafta NHS tarihindeki en büyük grevi gerçekleştirmişti. 10 bin hemşirenin iş bıraktığı eylemde sadece İngiltere'de 16 bin doktor randevusu ve ameliyat başka bir tarihe alındı.

Kanser hastalarının tedavisi ve diğer acil servis hizmetlerinin grevden etkilenmeyeceği belirtiliyor.

İngiltere'de Kasım itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 10,7.

Hemşirelere bu yıl ortalama yüzde 4 zam yapıldı.

10 yıldır olması gereken ücretlerinin sürekli gerilediğini, buna karşılık salgınlar ve personel sıkıntısı nedeniyle çok daha ağır koşullarda çalıştıklarını söyleyen sağlık çalışanları, yüzde 19 zam talep ediyor.

Hükümetin buna karşı getirdiği en yüksek zam teklifi ise yüzde 5.

Hükümetle hemşirelerin örgütlü olduğu en büyük sendikal yapı olan Kraliyet Hemşire Koleji arasında uzlaşma sağlanamaması halinde önümüzdeki hafta ve gelecek ay için de grevler planlanıyor.

Sağlık hizmeti talebinin en yoğun olduğu kış döneminde, NHS'te 100 binin üzerinde personel açığı olduğu tahmin ediliyor.

Uzmanlar, bu açığın Covid salgının yarattığı olağanüstü çalışma koşulları ve bu süreçte sistemin neredeyse çökme noktasına gelmesinden kaynaklandığını söylüyor.

Doktorlar, hemşireler ve acil servis çalışanlarının iş yükü ikiye, üçe katlanmış durumda.