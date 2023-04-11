Çin'de H3N8 kuş gribi sebebiyle ilk ölüm vakası

Yayınlanma: 11.04.2023 - 14:56

Güncelleme: 11.04.2023 - 15:10

Çin'in Guangdong eyaletinde, hastalık kontrol ve önleme merkezinin 26 Mart'ta 56 yaşındaki bir kadının H3N8 kuş gribine yakalandığını bildirdi.

Hollanda merkezli BnoNews gazetesinin haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 26 Mart'tan itibaren sağlık durumu ile ilgili bilgi paylaşılmayan kadının şiddetli zatürre nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve daha sonra hayatını kaybettiğini bildirdi.

"H3N8 kuş gribi sebebiyle ilk ölüm vakası" olarak kayıtlara geçen kadının, kemik iliği kanseri dahil olmak üzere birden fazla sağlık sorunu olduğu aktarıldı.

DSÖ, kadına sağlık geçmişine ilişkin "Şiddetli akut solunum yolu enfeksiyonu tespit edildi. Raporlama sırasında vakanın yakın temaslılarında enfeksiyon veya hastalık belirtileri görülmemiştir" açıklamasında bulundu.

DSÖ'ye göre, kadın, hastalanmadan önce gittiği pazarda canlı kümes hayvanlarına maruz kaldı. DSÖ'nün aynı pazardan toplanan numuneler pozitif çıkarken, kadının evinden alınan numuneler negatif çıktı.

H3N8 kuş gribi, 1960 yılında hayvanlarda görüldü ancak insanlarda ilk kez 2022 yılında doğrulandı. H3N8 kuş gribi sebebiyle gerçekleşen ilk ölüm, 2022 yılında ilk kez görülmesinden yaklaşık bir yıl sonra rapor edildi.