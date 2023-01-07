İngiltere'deki Türk DJ cinayetinde yeni gelişme: Şüpheli suçlamaları reddetti

Yayınlanma: 07.01.2023 - 10:15

Güncelleme: 07.01.2023 - 10:15

Londra'nın tanınmış DJ'lerinden 43 yaşındaki Koray Alpergin'in işkence yapılarak öldürülmesi davasında, şüphelilerden 25 yaşındaki Ali Kavak, video konferans yoluyla Old Bailey'de hakim karşısına çıktı.

Koray'ın ailesi, Kavak'ın, DJ Alpergin ile ilgili "cinayet, adam kaçırma ve alı koyma" suçlamalarını reddetmesi üzerine sinir krizleri geçirdi.

Savcı Peter Ratcliffe, davanın, "Koray Alpergin'in hapsedilmesi, acımasızca işkence edilmesi ve infaz edilmesini" içerdiğini söyledi.

"CESET ÇIPLAKTI..."

Savcı Nicholas Hearn bir önceki duruşmada şunları söylemişti:

"Önce maskeli kişilerin saldırısına uğradılar, ardından bir minibüse bindirilerek ormanlık araziye götürüldüler ve orada iradeleri dışında tutuldular. Bay Alpergin feci şekilde dövüldü ve öldürüldü. İki gün sonra, 15 Ekim Cumartesi günü, Bay Alpergin'in cesedi halk tarafından Loughton, Essex'teki bir ormanlık alanda bulundu. Ceset çıplaktı; vücudunda yanıklar, çürükler ve kesikler vardı..."

Otopsi sonucunda, Alpergin'in ölüm nedeninin "boğulma, künt travma ve işkence sonrası iç organlar ile kaburgalarda doğan hasar" olduğu belirtildi.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 8 MART'TA

Olayla ilgili gözaltına alınan dört şüpheliden ikisi olan 33 yaşındaki Steffan Gordon ve 31 yaşındaki Junior Kettle henüz cinayetle ilgili savunmalarını yapmadı.

55 yaşındaki Erdoğan Ulcay ve adı gizli tutulan 17 yaşındaki bir şüpheli ise Koray'ın cesedinin yok edilmesine yardım ederek adaletin işleyişini saptırmakla suçlanıyor.

Bir sonraki duruşmaları 8 Mart'ta yapılacak.