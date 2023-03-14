İngiltere'de kadınlara şiddet uygulayan polislerle ilgili şikayetlerinin yüzde 90'ının incelenmediği ortaya çıktı

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 15:07

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 15:07

Ulusal Emniyet Müdürleri Konseyi (NPCC), Ekim 2021-Mart 2022 döneminde her 10 şikayetten dokuzunun davayla sonuçlanmadığını açıkladı.

İnceleme süreci, silah taşıma yetkisi olan West Yorkshire bölgesinde görevli bir polis memurunun eski eşinin, merkezin, onun aile içi şiddet iddialarını tam olarak soruşturmadığını söylemesiyle başladı.

West Yorkshire Emniyet Müdürlüğü, bunun üzerine bir polis memurunun görevden alındığını açıkladı.

Bu yaşananların polise olan güvenini yok ettiğini söyleyen Alice* (gerçek ismi değil), BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bence kendine çok hakim olamayan birinin işe gidip dolu bir silahla sokaklarda dolaşması korkutucu" dedi.

Sonuçlanan davaları kapsayan yeni verilere göre, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle itham edilen polis memurları ve personel hakkında, eğer şikayet toplumdan geldiyse 10 şikayetten dokuzundan fazlasında başka işlem yapılmadı.

Eğer şikayet polis tarafından bir meslektaşı için geldiyse, 10 ihbardan yedisinde dava kapandı ve başka işlem yapılmadı.

Geçen yılın Mart ayına kadar geçen altı aylık sürede NPCC, 1539 polis memurunun, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik polis şiddeti iddialarına dahil olduğunu tespit etti.

Raporda, polisin yetersiz bildirimde bulunması ve veri toplamadaki yanlışlıklar veya tutarsızlıklar nedeniyle gerçek rakamların çok daha yüksek olabileceği belirtiliyor.

Toplumdan gelen şikayetlerin yüzde 63'ünü güç kullanma, yüzde 9'unu zorlama veya taciz edici davranışlar ve yüzde 6'sını da cinsel saldırı suçlamaları oluşturdu.

NPCC, bir polis memurunun kendisine karşı iddia sonucu yargılanma olasılığının çok düşük olduğunu, ancak 100 kişiden birinin kovulduğunu aktarıyor.

Raporda; 20 yılı aşkın süre boyunca 12 kadına karşı cinsel saldırı suçlarından Şubat ayında hapse atılan "seri tecavüzcü" ve eski Londra Emniyet Müdürlüğü memuru David Carrick ile Sarah Everard'ı öldürmekten ömür boyu hapis cezası alan ve Mart ayında uygunsuz teşhirden 19 ay hapis cezasına çarptırılan eski polis memuru Wayne Couzens da yer alıyor.

NPCC'nin kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet konusunda çalışan koordinatörü ve Emniyet Müdür Yardımcısı Maggie Blyth, bu gibi durumlarda, normalde bu tip iddialara karşı uygulanan yaptırımlardan daha sert olunması gerektiğini söylüyor.

Blyth, bu yeni raporun ardından gelecek yılın verilerinin muhtemelen daha fazla olacağını "ancak bunun işten çıkarma ve hizmetten uzaklaştırmayı hızlandıracağını" belirtti.

Alice

Alice, kendi sözüne karşı bir polis memuru olarak eski kocasının sözünün daha çok dinlendiğini söylüyor.

West Yorkshire Polisi onun davranışını kasıtlı olarak görmezden geldiğini ekliyor:

"Hiçbir soruşturma açılmadı. Gerçek şu ki, benim durumumda, söylediklerim ciddiye alınmadı ve birbirlerini örtbas ettiklerini hissettim. Seni koruması gereken insanların, seni taciz eden ve senin için tehdit oluşturan kişiye yardım eden kişiler olması inanılmaz."

Alice ile görüştükten sonra BBC, West Yorkshire Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçti. Bir memur açığa alındı ve olayın izlenmesi istendi.

Merkezin sözcüsü, "Bu belli olay üzerine daha fazla yorum yapamayız ancak ev içi şiddet mağduru olan bizimle bağlantı kurmaya teşvik ediyoruz. West Yorkshire Emniyet Müdürlüğü, polis memurlarını ve çalışanlarını da kapsayan iddiaları ciddiye alıyor ve bu iddialar her zaman soruşturulacak" dedi.

NPCC bu olayın yanı sıra Mart 2022'ye kadarki 6 aylık süreçte kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddet olaylarını daha geniş kapsamlı olarak da inceledi.

Verilere göre bu zaman diliminde 447 bin 431 aile içi şiddet olayı yaşandı ve toplamda kadın ve kız çocuklarına karşı şiddet suçundan 507 bin 827 vaka kayıt altına alındı.

Diğer suçlara benzer şekilde bunların yalnızca yüzde 6'sında işlemler sürdü.

BBC'nin konuştuğu ev içi şiddet mağdurları, polis desteğinin çoğunlukla yetersiz kaldığını paylaştı.

Polis eğitiminde eksiklikler

İngiltere'de ev içi şiddet mağdurlarına destek veren Resolute adlı kuruluşun kurucusu Deborah Jones, "Aile içi şiddet, kadın ve çocukların hayatını rutin bir şekilde etkiliyor" diyor.

BBC'nin görüştüğü, Resolute toplantısına katılan kadınlar, şiddet olaylarında çoğu zaman yanlış veya eksik eğitim almış polislerin müdahale ettiğini aktarıyor.

İstismara maruz kalan genç kadınlardan bir tanesi, sokakta saldırıya uğradıktan sonra boynundaki morluklara dikkat çekti.

Saldırı sırasında sokakta olaya şahit olan bir kişinin polisi aradığını anlatan kadın, polis yardımının "çok sınırlı" olduğunu ve onu evine götürmediklerini söylüyor.

Bir başka kadın ise bu tür olaylarla baş etmek için eğitim alan polis sayısının çok az olduğunu belirtiyor.

South Yorkeshire Emniyet Müdürlüğü sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ev içi şiddet vakalarına müdahale edebilmek için ekiplerini devamlı eğitmek için çalışmaların sürdüğünü söyledi:

"Mağdurlar genellikle kapalı kapıların arkasında yaşıyor ve sorunlarını dillendirmekte zorlanabiliyor. Sorumlu kişileri yargı karşısına çıkarmakta kararlıyız."