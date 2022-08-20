İngiltere’de kanalizasyon suyu denize aktı
İngiltere’nin Doğu Sussex Kontluğu'nda su şirketleri tarafından arıtılmamış kanalizasyon suyunun denize dökülmesi sonucu kontluk yakınındaki plajlar kapatıldı.
İngiltere’nin Doğu Sussex Kontluğu'nda su şirketleri tarafından arıtılmamış kanalizasyon suyu denize döküldü.
Bexhill kenti yakınındaki Normans Körfezi’ndeki plajlar, kanalizasyon suyunun denize dökülmesinin ardından kapatılırken, Hastings kenti yetkilileri kirlilik riski nedeniyle insanları Pelham Plajı'nda yüzmemeleri konusunda uyardı. Doğu Sussex'teki yüzücüler, su şirketlerinden olayla ilgili hesap sorulmasını talep etti.
Bexhill Seagals Yüzme Grubu’ndan Juliette Wills, kanalizasyon suyunun denize dökülmesinin zihinsel ve fiziksel sağlığı olumsuz yönde etkileyeceğini belirterek, olayda su şirketlerinin "sorumlu tutulması gerektiğini" söyledi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüde bir borudan kanalizasyonun suyunun denize döküldüğü anlar görüldü.
Video Haberler
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
- California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü
En Çok Okunan Haberler
-
- Gaziantep'te feci kaza: 16 kişi öldü, 21 yaralı
- Üniversitelerinin öğrenim ücretlerinde emsal karar
- 'Kim bulduysa lanetliyorum...'
- Ekonomide yeni önlemler yolda
- 'Tut ensemden gereğini yap kardeşim'
- 'Faiz indiriminin tek bir açıklaması var'
- 'Tutuklanan bir kişi 2004'ten beri parti üyeniz'
- Ticari araç sürücüsüne yaş sınırı geliyor
- 'Kimse sıyrılamayacak' diyerek paylaştı
- Orgeneral Çetin Doğan'ın eşi isyan etti