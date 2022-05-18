İngiltere'de Muhafazakar Partili bir milletvekili, tecavüz ve cinsel saldırı şüphesiyle tutuklandı
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'de ismi açıklanmayan bir milletvekili, tecavüz ve cinsel saldırı şüphesiyle tutuklandı.
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'de ismi açıklanmayan bir milletvekili, tecavüz ve cinsel saldırı şüphesiyle tutuklandı.
Londra Metropolitan Polis Teşkilatı (Met) 2002 ile 2009 yılları arasındaki iddialar nedeniyle bir kişinin gözaltında olduğunu doğruladı.
Muhafazakar Parti ise soruşturma süresince milletvekilinden Parlamento'ya katılmaması istendiğini söyledi.
Milletvekili güven ve kamu görevini kötüye kullanma suçlamalarıyla da karşı karşıya.
Bir polis sözcüsü, söz konusu kişinin kimliğini açıklamazken, milletvekili olup olmadığını da doğrulamadı.
Konuya ilişkin yayımlanan bir açıklamada, "Met, Ocak 2020'de, 2002-2009 yılları arasında işlendiği iddia edilen cinsel suçlarla ilgili bir rapor aldı. Suçların Londra'da işlendiği iddia ediliyor" ifadelerine yer verildi.
Sözcü, "Bir kişi sarkıntılık, cinsel saldırı, tecavüz, güveni kötüye kullanma ve kamu görevinde görevi kötüye kullanma şüphesiyle tutuklandı" dedi.
Partinin disiplin kurulu ise milletvekilinden soruşturma süresince Parlamento'dan uzak durmasını istediklerini doğruladı.
Kurulun sözcüsü, soruşturma sonuçlanana dek daha fazla yorum yapmayacaklarını da ifade etti.
Met, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
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