İngiltere'de öğretmenler greve gidecek, itfaiyeciler de grev kararı aldı

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 23:07

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 23:25

Getty Images Öğretmenler sendikası üyeleri 'Eğitim krizde' pankartı altında ücret artışı talep ediyor

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da itfaiyeciler ücret zammı talebiyle greve gitme kararı aldı.

Öte yandan hükümetle yaptığı müzakerelerden sonuç alamayan öğretmenler de İngiltere ve Galler'de greve gidecek.

Yüksek enflasyon ve ücretlerde erime nedeniyle başta demiryolu, posta, sağlık ve kamu çalışanları olmak üzere bir süredir ülkede birçok sektörde ücret artışı talebiyle grev eylemleri devam ediyor.

Öğretmenler Sendikası (NEU) üyelerinin grev oylamasında da büyük çoğunlukla grev kararı alınmış ve ilki 1 Şubat'ta olmak üzere yedi farklı tarihte greve gidileceği açıklanmıştı.

NEU eş başkanları Mary Bouster ve Kevin Courtney, hükümetin "greve yol açan sorunları ciddi bir şekilde ele almak istemediğini" belirterek, reel ücretlerdeki azalmanın öğretmenlerin mesleği bırakmasına yol açtığını söyledi.

Öğretmenler 2010'dan beri reel ücretlerde yüzde 11 kayıp yaşandığını belirtiyor ve enflasyon oranının üzerinde ücret artışı talep ediyor.

2022'de İngiltere ve Galler'de yüzde 5 ücret artışı olmuştu. Enflasyon seviyesi ise Ekim'de yüzde 11'i aşarak son 41 yılın en yüksek seviyesine yükselmişti.

1 Şubat Çarşamba günü sadece İngiltere ve Galler'de gidilecek greve 100 binden fazla öğretmenin katılması bekleniyor.

Çarşamba günü ayrıca üniversite çalışanları, kamu çalışanları ve tren sürücüleri de grevde olacak.

Öğretmenler sendikası daha sonrası için Birleşik Krallık çapında eylemler planlıyor.

İskoçya'da ise bazıları art arda olmak üzere 16 günlük grev planı uygulamaya girmiş durumda.

MÜZAKERELERDEN SONUÇ ALINMAZSA İTFAİYECİLER DE GREVE GİDECEK

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İtfaiyeciler sendikasının (FBU) geçen ay yaptığı oylamaya katılan üyelerin yüzde 88'i grev yönünde oy kullandı.

Hükümet, grev tehdidinin "hayal kırıklığı yarattığını ve halk açısından endişe verici olduğunu söyledi.

Sendika, grev tarihlerini açıklamadan önce işverenlerle yapılacak müzakereleri bekleyeceklerini bildirdi.

Sendika, yetkili kamu kurumları ile görüşeceği 8 Şubat'ta daha iyi bir ücret teklifi verilmesini bekliyor.

FBU, 2010'dan beri üyelerinin reel ücretlerinde yüzde 12 düşüş olduğunu ve yaklaşık her beş itfaiyeciden birinin işini kaybettiğini belirtiyor.

Grev kararı uygulanırsa itfaiyeciler ücret artışı için Birleşik Krallık çapında 20 yıldan sonra ilk kez greve çıkmış olacak.

FBU başkanı Matt Wrack, on yılı aşkın bir süre ücretler konusunda sürekli saldırı altında olan itfaiyecilerin eylem kararı almak zorunda kaldıklarını belirtti ve makul bir teklifle gelmesi halinde hükümetin grevi durdurabileceğini söyledi.

İtfaiyeciler Kasım ayında yapılan yüzde 5'lik ücret artışı teklifini reddetmiş, o sırada yüzde 10,7 olan enflasyon oranı göz önünde bulundurulduğunda bunun gerçek ücretlerin düşmesi anlamına geldiğini söylemişti.

Londra'da çalışan bir itfaiyecinin ortalama yıllık ücreti 37 bin sterlin civarında.