İngiltere, 'sadist' akademisyeni konuşuyor: 56 hayvana cinsel istismarda bulundu

Yayınlanma: 26.09.2023 - 10:59

Güncelleme: 26.09.2023 - 10:59

Charles Darwin Üniversitesi'nde kıdemli araştırmacı olarak görev yapan ve BBC ve National Geographic yapımlarında da çalışan Adam Britton, Kuzey Bölgesi (NT) Yüksek Mahkemesi'ne çıkarak tüm suçlamaları kabul etti. Britton ayrıca, "çocuk istismarı materyallerine erişmek ve bunları iletmekle" ilgili dört suçu da kabul etti.

Hakim Michael Grant, 39 köpeğin ölümüyle sonuçlanan suçun "tuhaf bir zulüm olarak tanımlanabileceğini" söyledi. Savcı Marty Aust tarafından ayrıntılı suçlamalar okunmadan önce halktan, güvenlik personelinden ve gazetecilerden mahkeme salonunu terk etmeleri istendi.

Hakim Grant, "Bu gerçekler, sadece grotesk ve sapkın zulüm eylemleri olarak tanımlanabilecek, yüzleştirici ve üzücü ve benim değerlendirmeme göre sinir şokuna neden olma potansiyeline sahip materyaller içeriyor" dedi.

"SADİST BİR CİNSEL İLGİYE SAHİP"

Mahkeme, 51 yaşındaki Britton'un hayvanlara ve özellikle de köpeklere karşı "sadist bir cinsel ilgisi" olduğunu açıkladı.

Avustralya'nın Darwin kentinde yaşayan Britton'un, kendi köpeklerine işkence etmenin yanı sıra, evcil hayvan sahiplerinden de hayvan tedarik ettiği ve takma isimler altında çevrimiçi forumlarda köpekleri cinsel olarak istismar ettiği video ve görüntüler paylaştığı bildirildi.

POLİS EVDEKİ EŞYALARA EL KOYDU

Aust, Britton'un mülkünde bir nakliye konteyneri olduğunu ve bu alanı "köpeklere işkence etmek, cinsel istismarda bulunmak ve öldürmek için" kullandığını söyledi.

ABC News'in haberine göre polis bilgisayarlar, cep telefonları, kameralar, harici sabit diskler, aletler, silahlar, köpek malzemeleri ve seks oyuncakları da dahil olmak üzere 44 eşyaya el koydu.