Macron’un İngiltere Kralı III. Charles için verdiği ziyafet gündem oldu

Yayınlanma: 24.09.2023 - 12:44

Güncelleme: 24.09.2023 - 12:44

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kral III. Charles onuruna Versay Sarayı’nda resmi akşam yemeği verdi. Macron ve eşi Brigitte Macron’un ev sahipliği yaptığı yemekte, Charles ve Camilla çiftinin, kral ve kraliçe unvanlarını aldıktan sonra Fransa’ya yaptıkları ilk resmi ziyaretti.

160 DAVETLİ GELDİ

Kral III. Charles, eşi Camilla ve Fransa Başbakanı Elisabeth Borne’un da aralarında olduğu 160 davetli yer aldı. Rolling Stones’un solisti Mick Jagger ile sevgilisi Melanie Hamrick ve Hugh Grant ile eşi Anna Eberstein, oyuncu Emma Mackey gibi ünlü isimler davetliler arasındaydı.

İngiltere Kralı III. Charles ve Macron yemekten önce konuşma yaptı. Macron, Kral III. Charles’a hitaben “Hükümdarlığınızın ilk aylarında Fransa’yı ziyaret etmeyi seçmeniz, dostluk ve güvenin göstergesidir” dedi.

ELİZABETH VE PHİLİP ANILDI

Emmanuel Macron, Kral III. Charles’ın daha önce Fransa’nın farklı kentlerine 30’un üstünde ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti. Fransa ve İngiltere arasındaki yoğun tarihi bağlara dikkati çeken Macron, Kral III. Charles’ın ölen annesi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve babası Prens Philip’i andı.

Fransa ile İngiltere arasındaki ilişkilerin her zaman barışçıl olmadığını kaydeden Macron, iki ülkenin gelecek yıl Birleşik Krallık-Fransa Dostluk Antlaşması’nın 120. yılını kutlayacağına değindi.

MACRON’A TEŞEKKÜR

Kral III. Charles, İngilizce ve Fransızca yaptığı konuşmada, Fransa’ya daveti ve resmi ziyaretinin ilk gününde kendisini karşıladığı için Macron’a teşekkür etti.