Dünyaca ünlü rock grubu Kiss 'sanal' oluyor

ABD’li ünlü rock grubu Kiss, sahne hayatına son verdiklerini ve dijital avatarlarını tanıtarak “sanal” olarak konser vereceklerini açıkladı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 05.12.2023 - 16:15
Dünyaca ünlü rock grubu Kiss 'sanal' oluyor
Abone Ol google-news

Dünyanın en ünlü hard rock gruplarından Kiss, beş yıl süren veda turnesinin ardından 50 yıllık sahne hayatını New York'taki konser ile sonlandırdı.

Konserin son şarkısından önce sahneden ayrılan Kiss grubu üyerinin yerini dijital avatarları aldı. Dijital avatarlar, “God Gave Rock and Roll to You” şarkısını çaldı.

"The End of the Road" adlı veda turnesi ile sahnelere veda ettiğini açıklayan Kiss, yine de bunun bir son olmadığını, teknolojik bir ortaklıkla beraber grubun var olmaya ve hayranlarıyla buluşmaya devam edeceğini açıkladı.


kiss rock sanal

İlgili Haberler

90 kişinin böbreği çalındı: Çete üyeleri yakalandı

90 kişinin böbreği çalındı: Çete üyeleri yakalandı
4 metrelik dev piton sokakta bulundu

4 metrelik dev piton sokakta bulundu
Kayıp kadının cesedi çöp sıkıştırıcında bulundu

Kayıp kadının cesedi çöp sıkıştırıcında bulundu

En Çok Okunan Haberler