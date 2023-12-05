Dünyaca ünlü rock grubu Kiss 'sanal' oluyor
ABD’li ünlü rock grubu Kiss, sahne hayatına son verdiklerini ve dijital avatarlarını tanıtarak “sanal” olarak konser vereceklerini açıkladı.
Dünyanın en ünlü hard rock gruplarından Kiss, beş yıl süren veda turnesinin ardından 50 yıllık sahne hayatını New York'taki konser ile sonlandırdı.
Konserin son şarkısından önce sahneden ayrılan Kiss grubu üyerinin yerini dijital avatarları aldı. Dijital avatarlar, “God Gave Rock and Roll to You” şarkısını çaldı.
"The End of the Road" adlı veda turnesi ile sahnelere veda ettiğini açıklayan Kiss, yine de bunun bir son olmadığını, teknolojik bir ortaklıkla beraber grubun var olmaya ve hayranlarıyla buluşmaya devam edeceğini açıkladı.
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