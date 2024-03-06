İngiltere'de 'savaş suçu' iddiası: 5 askere gözaltı

İngiliz özel kuvvetler birliklerinden Özel Hava Hizmetleri (SAS) personeli 5 asker, Suriye'deki eylemlerinin "savaş suçu" olduğu şüphesiyle gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 06.03.2024 - 13:30
İngiltere'de 'savaş suçu' iddiası: 5 askere gözaltı
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İngiliz basınında, uzun süredir IŞİD'e karşı PKK'nin Suriye kolu SDG'ye destek verdiği belirtilen 5 SAS askerinin "savaş suçu" işledikleri iddiasıyla gözaltına alındığı kaydedildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Savunma Bakanlığı yetkilileri, gözaltı haberlerini doğrularken, soruşturmayla ilgili yorum yapamayacaklarını ancak her iddiayı ciddiye aldıklarını bildirdi.

SAS personelinin gözaltına alınmasına sebep olan iddiaların arasında bir IŞİD şüphelisinin iki yıl önceki bir operasyonda öldürülmesi de bulunuyor. Ancak SAS personeli, şüphelinin meşru bir tehdit oluşturduğunu iddia ederek olayın savaş suçu sayılamayacağını savunuyor.

Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, savaş suçu iddialarının ciddiyetle soruşturulması gerektiği vurgulandı.

İngiliz askerlerinin nadiren "savaş suçu" iddiasıyla yargılanıp mahkum edildiği ülkede son dönemde Afganistan'da 80 kişinin öldürülmesi soruşturması kapsamında gözler tekrar SAS'a çevrilmişti.

Afganistan soruşturmasında olduğu gibi Suriye'deki savaş suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada da personelin kimliğinin açıklanması beklenmiyor.

Tamamen gizlilik içinde riskli görevler yürüten birim, İngiltere'nin resmi olarak askeri varlığının bulunmadığı bölgelerde bu görevleri gerçekleştiriyor.


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