İngiltere'de 'tecavüz hapı' skandalı: Bakan 'şaka' dedi

Yayınlanma: 24.12.2023 - 14:03

Güncelleme: 24.12.2023 - 14:03

İngiltere'de geçtiğimiz haftalarda göreve başlayan İçişleri Bakanı James Cleverly'nin eşinin içkisine "tecavüz hapı koyduğu" iddiası büyük tepki çekti. Başbakanlık 10 Numara ofisinde basına kapalı bir resepsiyonda konuşan Cleverly'nin iddiaları kamuoyuna sızdı.

Sunday Mirror'da yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Cleverly, davete katılan kadınlara "kocasının her gece içkisine biraz Rohypnol katmasının doğal olmayan bir şey olmadığını" söyledi. Ayrıca uzun bir evliliğin sırrının "düzenli olarak hafif bir sakinleştirici kullanan ve böylece dünyada daha iyi erkekler olduğunu asla fark etmeyen bir eş" olduğunu söyleyerek güldü.

Kişinin kaslarının kontrolünü kaybetmesine neden olan Rohypnol, mide bulantısı ve baş dönmesi ile karakterizedir. İlaç saatlerce bilinç kaybına neden olur. "Tecavüz uyuşturucusu" olarak da bilinen gama hidroksibütirat (GHB) ve Rohypnol renksiz ve kokusuz olduklarından görsel olarak tespit edilmeleri zordur.

"EN YAYGIN BAHANELERDEN BİRİ"

Bir bakanlık sözcüsü, başbakanlık ofisinde düzenlenen bir etkinlikte "şaka" yapan Cleverly'nin sözleri için özür dilediğini söyledi.

Üst düzey İşçi Partisi yetkilileri Cleverley'in yorumlarının "dehşet verici" olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

Aile içi şiddetten sorumlu gölge bakan Alex Davies-Jones şunları söyledi:

"Bu tip açıklamalar için 'Şakaydı' demek en yaygın bahanelerden biri ve artık kimse buna inanmıyor. Eğer İçişleri Bakanı kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadele konusunda ciddiyse, bunun için bir kültür değişikliğine ihtiyaç vardır. 'Şakalar' sona ermeli ve değişim en tepeden başlamalıdır"