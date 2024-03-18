İngiltere'de uçan taksiler devreye giriyor: Tarih verildi!
İngiliz hükümeti, 2028 yılına kadar uçan taksileri hizmete sokmayı planladığını açıkladı.
İngiltere'de uçan taksilerin 2028 yılına kadar uçacağı ve 2030 yılına kadar da insansız moda geçeceği bildirildi.
Uçan taksiler sayesinde seyahatlerin arabalardan üç kat daha hızlı olacağı ve uçan taksilerin helikopterlerden daha ucuz, daha çevreci ve daha sessiz olacağı kaydedildi.
İngiliz hükümetinin ayrıca, suçla mücadele için yüksek teknolojili insansız hava araçlarını kullanmayı planladığı ifade edildi. Uçan taksilerin ve dronların yakın gelecekte uçak ve helikopterlerle birlikte çalışması fikrinin, "artık her zamankinden daha güçlü ve daha hafif olan" pil teknolojisindeki dramatik gelişmeden kaynaklandığı belirtiliyor.
Ülkede şimdiye kadar birkaç firmanın uçan taksileri, dikey kalkış ve iniş yapabilen elektrikli arabaları oldu, ancak şirketlerin şu anda bunları çalıştırmak için bir lisansı yok.
Upper Aerospace'in geliştirdiği VX4 saatte 240 kilometre hıza ulaşabiliyor.
Daily Mail, geçen yıl West Midlands Polis Teşkilatı'na ait droneların iki suçluyu ve bir başka şüpheliyi tespit edebildiğini ve bunun "gelecekte sahadaki memurların yerini alacağını" belirtiyor.
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