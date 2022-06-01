İngiltere'de uzun süreli koronavirüsten etkilenenlerin sayısı açıklandı
İngiltere'de 2 milyon kişinin uzun süreli Covid-19'dan mustarip olduğu ve hastalığın 1,4 milyonunun günlük faaliyetlerini olumsuz etkilediği tahmin ediliyor.
Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, 1,4 milyon kişi en az 12 hafta önce ilk kez Covid-19 olduğunu veya hastalığa yakalandığından şüphelendiğini belirtirken, 826 bin kişi en az bir yıl önce ilk kez Covid-19'a yakalandığını bildirdi.
Öte yandan, 376 bin kişi ise en az iki yıl önce ilk kez Covid-19'a yakalandığını ifade etti.
GÜNLÜK FAALİYETLERİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR
ONS, uzun süreli Covid-19'un 1,4 milyon insanın günlük faaliyetlerini olumsuz etkilediğini belirterek, hastalığın en yaygın belirtileri arasında yorgunluk (yüzde 55), nefes darlığı (yüzde 32), öksürük (yüzde 23) ve kas ağrısı (yüzde 23) olduğunu belirtti.
Ayrıca uzun süreli Covid-19'un kadınlar, 35- 69 yaşındakiler, daha yoksul bölgelerde yaşayanlar ile eğitim, sağlık ve sosyal bakım hizmetlerinde çalışanlar arasında daha fazla görüldüğü kaydedildi.
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