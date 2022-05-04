Araştırmada ortaya çıktı: Koronavirüsü ağır geçiren kişilerin IQ puanı düşüyor

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 12:16

Cambridge’teki Addenbrooke’s Hospital’da yapılan bir araştırma, Covid-19'u ağır geçiren kişilerin zihin aktivitelerinde kayıp meydana geldiğini ortaya çıkardı.

Yaş ortalaması 51 olan ve 16’sı yoğun bakımda tedavi gören 46 koronavirüs hastasını inceleyen bilim insanları, hastalığı ağır geçirenlerin beyinlerinin yaklaşık 20 yıl yaşlandığını ve bunun da 10 IQ puanı azalma anlamına geldiğini aktardı.

Covid-19'u yenmeyi başaran kişilere yapılan neden-sonuç ve problem çözme testlerinden elde edilen sonuçlarda, hastalığı ağır atlatanların "zihinsel keskinliğinin" azaldığı tespit edildi.

Sözcü'nün aktardığına göre, araştırmada yer alan Imperial College London’da görevli Profesör Adam Hampshire, "İngiltere’de yaklaşık 40 bin kişi yoğun bakımda koronavirüsü atlattı ve bazıları da hastaneye kaldırılmasa da hastalığı ağır geçirdi. Zihin sağlığı sorunları devam ediyor ve bu konuya dikkatli bir şekilde eğilmeliyiz" dedi.