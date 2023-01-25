İngiltere'de 'yarım kulaklı adam' alarmı!

Birleşik Krallık'ın West Yorkshire eyaletinde yer alan Bradford kentinde polis, 'yarım kulaklı adam' olarak nitelendirdiği zanlının ciddi suçlar nedeniyle arandığını duyurarak bölge halkına, dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 14:43
İngiltere'de 'yarım kulaklı adam' alarmı!
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Birleşik Krallık vatandaşları, Bradford polis güçleri tarafından kamuoyuna duyurulan "yarım kulaklı adam" tehlikesine karşı alarmda. 

Polis raporlarına göre, 41 yaşındaki zanlı Dale Poppleton ciddi bir suçla bağlantılı olarak aranıyor ve 'kasıtlı olarak' polisten kaçıyor.

Polisin, yarım kulaklı adam şeklinde tarif ettiği ve yurttaşları, kendisine yaklaşılmaması yönünde uyardığı Poppleton; "beyaz, orta yapılı ve 1.80 boyunda bir erkek" olarak tanımlıyor.

Polis, sağ kulağının yarısı olmadığı için Poppleton'un kalabalıkta dikkat çekebileceğini belirtiyor, ancak soğukları bahane ederek takabileceği bir berenin, bu belirgin fiziksel özelliği rahatlıkla kamufle edebileceği düşünülüyor.

Batı Yorkshire Polisi tarafından yapılan açıklamada, zanlının sadece Bradford bölgesi değil, İngiltere'nin kuzeyiyle de bağlantısı olduğu ve en son Doğu Yorkshire'da görüldüğü belirtildi.


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