İngiltere'de "Yasadışı Göç Yasa Tasarısı" parlamentodan geçti

İngiltere'de hükümetin, Manş Denizi üzerinden bot veya teknelerle ülkeye giren düzensiz göçmenleri engellemeye yönelik 7 Mart'ta açıkladığı tartışmalı "Yasadışı Göç Yasa Tasarısı" parlamentoda kabul edildi.

AA
Yayınlanma: 18.07.2023 - 13:47
İngiltere'de
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İngiltere'de düzensiz göçmenlerin, adli soruşturma olmaksızın 28 gün içinde kendi ülkelerine ya da Ruanda gibi güvenli kabul edilen üçüncü ülkelere sınır dışı edilmesini öngören yasa tasarısı, parlamentoda onaylandı.

Söz konusu yasa tasarısı, kraliyetin onayının ardından yasallaşacak.

Yasa tasarısı, bazı milletvekilleri, avukatlar ve insan hakları örgütleri tarafından “insanlık dışı” ve “zalimce” olmakla eleştiriliyordu.

YASA TASARISI

İngiliz hükümetinin, Manş Denizi üzerinden bot veya teknelerle ülkeye giren düzensiz göçmenleri engellemeye yönelik 7 Mart’ta açıkladığı yasa tasarısıyla, göçmenlerin yakalandığı anda gözaltına alınmasını öngörüyor.

Tasarıya göre, gözaltına alınan düzensiz göçmenler, adli soruşturma olmaksızın 28 gün içinde kendi ülkelerine ya da Ruanda gibi güvenli kabul edilen üçüncü ülkelere sınır dışı edilecek.

Düzensiz göçmenler, sığınma taleplerini ve yasal hak arayışlarını ise sınır dışı edildikten sonra yapacak.

İngiliz hükümeti, Ruanda'yla bu kapsamda bir anlaşma imzalamıştı.


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