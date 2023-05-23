İngiltere’de yılın basın fotoğrafları sergiye çıktı
Britanya Basın Fotoğrafçıları Birliği, üyelerinin en iyi fotoğraflarını bir sergide bir araya getirdi.
Yayınlanma:
23.05.2023 - 08:45
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Britanya Basın Fotoğrafçıları Birliği, üyelerinin en iyi fotoğraflarını bir sergide bir araya getirdi.
Britanya Basın Fotoğrafçıları Birliği, üyelerinin en iyi fotoğraflarını bir sergide bir araya getirdi.
Temmuz 2021'den bu yılın bahar aylarına kadar çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi, Londra'daki Bargehouse'ta 28 Mayıs'a kadar ziyarete açık.
Fotoğraflardan seçtiklerimizi aktarıyoruz.
Tüm fotoğraflar telif haklarıyla korunmaktadır.