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İngiltere’de yılın basın fotoğrafları sergiye çıktı

Britanya Basın Fotoğrafçıları Birliği, üyelerinin en iyi fotoğraflarını bir sergide bir araya getirdi.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 23.05.2023 - 08:45
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Britanya Basın Fotoğrafçıları Birliği, üyelerinin en iyi fotoğraflarını bir sergide bir araya getirdi.

Maja Smiejkowska, Mart 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Polonya'ya trenle giden bir çocuğun fotoğrafını çekti
Maja Smiejkowska
Maja Smiejkowska, Mart 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Polonya'ya trenle giden bir çocuğun fotoğrafını çekti

Britanya Basın Fotoğrafçıları Birliği, üyelerinin en iyi fotoğraflarını bir sergide bir araya getirdi.

Temmuz 2021'den bu yılın bahar aylarına kadar çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi, Londra'daki Bargehouse'ta 28 Mayıs'a kadar ziyarete açık.

Fotoğraflardan seçtiklerimizi aktarıyoruz.

Aaron Chown, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma yetkisi aldıktan sonra başbakanlık konutuna giden Liz Truss ve eşi Hugh O'Leary'i sıra dışı bir açıdan yakalamış.
Aaron Chown/PA Media
Aaron Chown, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma yetkisi aldıktan sonra başbakanlık konutuna giden Liz Truss ve eşi Hugh O'Leary'i sıra dışı bir açıdan yakalamış.
Nick Cave'in Londra'daki Victoria Park'ta düzenlenen All Points East Festival'daki performansı, Ash Knotek'in objektifine böyle yansıdı.
Ash Knotek/Shutterstock
Nick Cave'in Londra'daki Victoria Park'ta düzenlenen All Points East Festival'daki performansı, Ash Knotek'in objektifine böyle yansıdı.
Temmuz 2021'de oynanan EURO 2020 futbol şampiyonasındaki İngiltere-İtalya maçı öncesinde Westminster Katedrali'ndeki kilise korosu üyesi çocukların ders arasında futbol oynarkenki heyecanı, Steffan Rousseau tarafından kaydedildi.
Stefan Rousseau
Temmuz 2021'de oynanan EURO 2020 futbol şampiyonasındaki İngiltere-İtalya maçı öncesinde Westminster Katedrali'ndeki kilise korosu üyesi çocukların ders arasında futbol oynarkenki heyecanı, Steffan Rousseau tarafından kaydedildi.
İngiliz futbolcu Chloe Kelly'nin, Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanan Avrupa Kadın Futbol Şampiyonası'nda Almanya karşısında zaferi getiren golü attıktan sonraki sevinci, Andy Rain'in kamerasına böyle yansıdı.
Andy Rain/EPA
İngiliz futbolcu Chloe Kelly'nin, Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanan Avrupa Kadın Futbol Şampiyonası'nda Almanya karşısında zaferi getiren golü attıktan sonraki sevinci, Andy Rain'in kamerasına böyle yansıdı.
Fotoğrafçı Marc Aspland, İngiltere'nin alt liglerindeki futbol atmosferini, sisin damgasını vurduğu bir kareyle kaydetti.
Marc Aspland The Times/Sunday Times
Fotoğrafçı Marc Aspland, İngiltere'nin alt liglerindeki futbol atmosferini, sisin damgasını vurduğu bir kareyle kaydetti.
İskoçya Jimnastik Takımı'ndan Eilidh Gorrell'in Temmuz 2022'de Birmingham'da düzenlenen İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'ndaki bu fotoğrafı, Hannah McKay tarafından çekildi.
Hannah McKay/Reuters
İskoçya Jimnastik Takımı'ndan Eilidh Gorrell'in Temmuz 2022'de Birmingham'da düzenlenen İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'ndaki bu fotoğrafı, Hannah McKay tarafından çekildi.
Paul Marriott, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonraki gün Londra'daki Piccadily Circus'taki atmosferi yağmur altında görüntüledi.
Paul Marriott
Paul Marriott, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonraki gün Londra'daki Piccadily Circus'taki atmosferi yağmur altında görüntüledi.
Londra'da Ekim 2022'de Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) protestocularının trafiği kesmesine sinirlenen bir kişi, bir protestocuyu kaldırıma çekmeye çalışırken Henry Nicholls'un kamerasına yakalandı.
Henry Nicholls
Londra'da Ekim 2022'de Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) protestocularının trafiği kesmesine sinirlenen bir kişi, bir protestocuyu kaldırıma çekmeye çalışırken Henry Nicholls'un kamerasına yakalandı.
Ukrayna'da savaşı takip etmek için görevlendirilen Julian Simmonds, işgalin ikinci gününde Harkov cephesinde Ukrayna askerlerini böyle görüntüledi.
Julian Simmonds
Ukrayna'da savaşı takip etmek için görevlendirilen Julian Simmonds, işgalin ikinci gününde Harkov cephesinde Ukrayna askerlerini böyle görüntüledi.
İngiltere'nin Essex bölgesindeki Wennington kentinde 16 evi küle dönüştüren yangın, Bradley Page tarafından havadan kaydedildi.
Bradley Page
İngiltere'nin Essex bölgesindeki Wennington kentinde 16 evi küle dönüştüren yangın, Bradley Page tarafından havadan kaydedildi.
Samir Hussein, Galler Prensi ve Prensesi'nin Bahamalar ziyaretinde yağmurdan korunduğu anları görüntüledi.
Samir Hussein
Samir Hussein, Galler Prensi ve Prensesi'nin Bahamalar ziyaretinde yağmurdan korunduğu anları görüntüledi.
Leon Neal, Kasım 2022'deki Black Friday (Kara Cuma) indirimleri sırasında Londra'nın merkezindeki Oxford Caddesi'nde alışverişe çıkan bir kişiyi, reklam panosunun önünde böyle çekti.
Leon Neal
Leon Neal, Kasım 2022'deki Black Friday (Kara Cuma) indirimleri sırasında Londra'nın merkezindeki Oxford Caddesi'nde alışverişe çıkan bir kişiyi, reklam panosunun önünde böyle çekti.
2022'de ülkede sıcaklık rekorları kırılırken Christopher Furlong, Leeds kentinde evlerinin önünde serinlemeye çalışanları kaydetti.
Christopher Furlong
2022'de ülkede sıcaklık rekorları kırılırken Christopher Furlong, Leeds kentinde evlerinin önünde serinlemeye çalışanları kaydetti.
Sıcak hava dalgası sırasında Bolton yakınlarındaki Wayoh Rezervuarı'nın kuruması, James Speakman'ın objektifine yansıdı.
James Speakman
Sıcak hava dalgası sırasında Bolton yakınlarındaki Wayoh Rezervuarı'nın kuruması, James Speakman'ın objektifine yansıdı.
Eunice fırtınası sırasında Güney Galler'deki Porthcawl'da dalgalar, bir limanın dalgakıranını aşarken Geoff Caddick tarafından görüntülendi.
Geoff Caddick
Eunice fırtınası sırasında Güney Galler'deki Porthcawl'da dalgalar, bir limanın dalgakıranını aşarken Geoff Caddick tarafından görüntülendi.

Tüm fotoğraflar telif haklarıyla korunmaktadır.


BBC Türkçe
fotoğrafçı fotoğraf ingiltere

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