İngiltere'deki feci kazada bir Türk öldü, yaşananları araçta bulunan arkadaşı anlattı

25 Ağustos 2022 Perşembe, 18:05

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşen korkunç kazada, aşırı hız nedeniyle tren istasyonundaki raylara düştü. Yaşanan felaketin ardından kazayı, Yağmur Özden (kazada yaşamını yitiren Türk) ile aynı araçta bulunan 26 yaşındaki güzellik uzmanı Zamarod Arif anlattı.

DailMail'in haberine göre, Zamarod Arif, yakın arkadaşı Yağmur Özden'i kaybettiği için üzgün olduğunu ve aracın aşırı hızla gittiği sırada sürücü Rida Al Mousawi'ye yavaşlaması için yalvardığını söyledi.

26 yaşındaki kadın, yasal hız sınırının 2.5 katı süratle kaza yapan araç için, "100 mil (160km) hızla tren istasyonuna çarptığımızda bilincim açıktı" dedi.

Arif, kazadan öncesi ile ilgili, "Rida hızlı sürmeyi severdi. Araba kullanırken insanları kızdırmayı da sever. Otoyola çıkar çıkmaz son süratle gitmeye başladık" diye tarif etti.

Zamarod Arif, emniyet kemeri takılı olduğu için hayatta kaldığını söylerken, "Burada olmam bir mucize. Doğduğumda bana mucize bebek denildi ve bu ikinci mucize. Tanrı beni kurtardı ve bana bir şans daha verdi" diye ekledi.

Arif, kazanın yaşandığı sırada Yağmur Özden ve Rida Al Mousawi'nin araçtan dışarı fırladıklarını belirtti. Yağmur Özden olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Rida Al Mousawi komaya girdi.