İngiltere'den Acil Durum Kabine Toplantısı sonrası ilk açıklama

22 Şubat 2022 Salı, 11:53

Reuters'ın aktardığına göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugünkü Acil Durum Kabine Toplantısı sonrası (COBRA) "tüm belirtilerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tam ölçekli yönelik işgalde kararlı olduğunu gösterdiğini" ifade ederken, bugün 15.30'da (TSİ) ilk ekonomik yaptırım kararlarını parlamentoya duyuracağı bildirildi.

İngiltere başbakanı, Ukraynalılara ekonomik açıdan destek olacağını açıklarken Ukrayna ordusuna daha fazla nasıl yardım edilebileceğini araştırdığını duyurdu. Başbakan, derhal uluslararası yaptırım paketlerinin oluşturulacağını ve yaptırımların doğrudan Rusya'nın kendisini hedef alacağını ekledi.

Johson Putin'in eylemleri için şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut durumun trajedisi, Başkan Putin'in etrafını kendisine Ukrayna'nın uygun bir ülke olmadığını söyleyen aynı fikirde danışmanlarla dolu olması. Ve bence o, ciddi bir şekilde yanlış hesap yaptığını anlayacaktır."

İLK YAPTIRIM UYGULAYACAK ÜLKE

Rusya'nın akılcı olmayan daha fazla adım atacağını düşünen Johnson, İngiltere'nin ilk yaptırım uygulayacak ülke olacağını kaydetti. Başbakan Johson ek olarak, İngiltere'nin diyalog yolları bulmayı denemeye edeceği ve bir yol bulacağını iletti.

Johson ayrıca, enerji tedariki noktasında kendilerini güçlendirme ihtiyacında olduklarını ekledi. Rusya gazına bağımlı olmadıklarına emin olmaları gerektiğini belirten Johnson bunun yanı sıra, Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği sırada yeterince sert olamadıklarını söyledi.