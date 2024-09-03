İngiltere'den İsrail'e kısmi silah ambargosu çıkışı: 'Önemli bir etkisi...'

Yayınlanma: 03.09.2024 - 13:11

Güncelleme: 03.09.2024 - 13:11

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Times Radio, BBC ve Sky News'te katıldığı programlarda, İngiltere'nin, İsrail'e bazı silahların satışını askıya alma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Times Radio'ya yaptığı açıklamada Bakan Healey, bazı silahların satışının askıya alınması kararının "İsrail'in güvenliği üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını" belirtti.

Healey, karar açıklanmadan önce İsrail Savunma Yoav Gallant'ı da bilgilendirdiğini aktararak, "Dün Savunma Bakanı Yoav Gallant ile duyurudan önce yaptığım görüşmede de söylediğim gibi, yasalara uyma görevimiz var, ancak bu durum İsrail'in kendini savunma hakkını destekleme ve İsrail'in yeniden doğrudan saldırıya uğraması halinde İsrail'i savunma konusundaki sarsılmaz kararlılığımızı değiştirmez" dedi.

BBC Radio'da katıldığı programda da F-35 jetlerinin bileşenlerinin neden askıya alınmadığını sorusu üzerine, Healey, dünya genelinde 20 ülke tarafından kullanılan ve yaklaşık 1000 adet olan jetler için "kasıtlı ayrımın" söz konusu olduğunu vurguladı.

Ülkesinin, tüm bu jetler için küresel havuza giren önemli ve kritik bileşenler ürettiğini belirten Healey, hangi bileşenlerin İsrail jetlerine gideceğini ayırt etmenin zor olduğunu kaydetti.

Bakan Healey, "Bu küresel tedarik zinciri ve İngiltere de bu tedarik zincirinin hayati parçası. İngiltere'nin, müttefiklerimizin ve NATO'nun güvenliğinin merkezinde yer alan savaş uçaklarının operasyonunu riske atmaya hazır değiliz" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin, İsrail'in yanında durma konusundaki "mutlak kararlılığını" yineleyen Healey, "İsrail'in sadık müttefiki olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

John Healey, Sky News'te katıldığı programda da İngiltere'nin "hukukun üstünlüğüne karşı görevi" ve "silah ihracat lisanslarını gözden geçirme konusunda yasal sorumluluğu" olduğunu bildirdi.

Bakan Healey, yasal tavsiyenin, 30 askeri bileşenin "uluslararası insancıl hukukun ciddi şekilde ihlal edilmesine neden olabileceğine dair açık risk" olduğunu vurguladı.

BAZI SİLAHLARIN SATIŞINI ASKIYA ALACAK

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, dün parlamentoda yaptığı konuşmada, ülkesinin İsrail'e bazı silahların satışını askıya alacağını duyurmuştu.

Bakan Lammy, İngiltere'nin silah ihracat lisanslarının "uluslararası insancıl hukukun ciddi şekilde ihlal edilmesi veya bunun kolaylaştırılması için kullanılabileceğine dair açık risk" bulunduğunu tespit eden incelemenin ardından kararın alındığını belirtmişti.

Lammy, 350 lisansın yaklaşık 30'unun askıya alınacağını belirterek, "Bunun gibi bir çatışma karşısında İngiltere'nin ihracat lisanslarını gözden geçirmek bu hükümetin yasal görevidir. Bu genel bir yasak ya da silah ambargosu değil" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail yönetimi de İngiltere'nin ülkeye bazı silahların satışını askıya alma kararından "hayal kırıklığı" duyduğunu bildirmişti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana süregelen aralıksız saldırılarına ve savaş suçları işlediği uyarılarına rağmen İngiltere'nin bu ülkeye silah satan şirketlere verdiği ihracat lisanslarını sonlandırmaması hem halkın hem de uluslararası toplumun tepkisine neden olmuştu.

Ülkedeki insan hakları örgütleri ve bağımsız kuruluşlar, Gazze'de uluslararası insancıl hukuku ihlal eden İsrail'e silah satışını durdurmadığı gerekçesiyle İngiltere'yi "İsrail'in savaş suçlarına ortak olmakla" eleştiriyor.

İngiltere İş ve Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ülkeden İsrail'e silah, askeri teçhizat ve diğer kontrollü ürünlerin satışı için 100'den fazla ihracat lisansına onay verildi.