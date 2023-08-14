İngiltere'den İsveç'e karşı seyahat uyarısı: 'Saldırı tehdidi yükseldi'

İngiltere, Pazar günü İsveç’e gidecek vatandaşlarına İslam karşıtı kişiler tarafından ülkede gerçekleştirilen Kuran yakma eylemlerinin Müslümanları kızdırması nedeniyle “terör saldırıları olabileceğini belirterek” seyahat uyarısında bulundu.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 14.08.2023 - 09:19
İngiltere'den İsveç'e karşı seyahat uyarısı: 'Saldırı tehdidi yükseldi'
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı, güncellediği seyahat tavsiyesinde İsveçli yetkililerin başarılı bir şekilde “planlanan bazı saldırıları önlediğini ve çeşitli tutuklamalar gerçekleştirdiğini” aktardı.

Vatandaşlarına “ihtiyatlı” olmaları gerektiğini belirten İngiltere, saldırıların yabancıların sık ziyaret ettiği yerlerde gerçekleşebileceği uyarısında bulundu.

İsveç’in ulusal güvenlik danışmanı olan Henrik Landerholm, İngiltere’nin yaptığı bu uyarının farkında olduklarını belirten açıklamasında, 19 Temmuz’da Irak’taki büyükelçiliklerinin hedef alındığını, 9 Ağustos’ta Lübnan’daki büyükelçiliklerine saldırı teşebbüsü gerçekleştirildiğini ve 1 Ağustos’ta İzmir'deki İsveç Fahri Konsolosluğu çalışanının silahlı saldırıya uğradığını hatırlatarak İsveç’e karşı saldırı tehdidinin yükseldiğini teyit etti.

ABD de “terör saldırıları olabileceğini” aktararak İsveç’e karşı seyahat tavsiyesini yenilemişti.


BBC Türkçe
ingiltere isveç

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