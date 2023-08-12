İngiltere: Yapay zeka, Sanayi Devrimi'nden daha önemli bir etkiye sahip

Yayınlanma: 12.08.2023 - 15:51

Güncelleme: 12.08.2023 - 15:55

İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, yapay zekanın Birleşik Krallık üzerinde Sanayi Devrimi'nden daha önemli bir etkiye sahip olabileceğini söyledi. Dowden, bilgisayar korsanları tarafından hükümetin hassas bilgilerine erişmek için kullanılabileceği konusunda uyardı.

Oliver Dowden, yapay zekanın üretkenliği hızlandırabileceğini ve işlerin sıkıcı yönlerini gerçekleştirebileceğini söyledi.

Dowden, "Bu yaklaşmakta olan tam bir devrim. Önümüzdeki yıllarda ve hatta bazı durumlarda aylar içinde yaşamın neredeyse tüm unsurlarını tamamen dönüştürecek. İster içten yanmalı motorun icadı ister Sanayi Devrimi olsun, gördüğümüz diğer devrimlerden çok daha hızlı ve çok daha kapsamlı" dedi.

Dowden, yapay zekanın hükümetler tarafından gelecekte daha hızlı karar alınmasına olanak sağlayacağını belirterek, "Yapay zekanın şu anda gerçekten iyi yaptığı şey, farklı yerlerdeki veri kümelerinden büyük miktarda bilgi almak ve karar verebileceğiniz bir noktaya ulaşmanızı sağlamak. Bakanlar karar alma sürecini asla yapay zekaya devretmeyecektir" diye konuştu.

Seçim Komisyonu ve Kuzey İrlanda Polis Teşkilatına yönelik saldırıların ardından yapay zekanın teröristler tarafından tehlikeli materyallere ilişkin bilgileri genişletmek ya da yaygın hack operasyonları yürütmek için kullanılabileceği uyarısında bulunan Dowden, "Yapay zeka ile bilgisayar korsanlığını kısaltabilirsiniz. Yıkıcı şeyler yapma becerisi, bunları yapmanıza yardımcı olması için yapay zekayı kullanabilirsiniz" dedi.

Yapay zekanın yayılmasını otomobilin icadına benzeten Dowden, yapay zekanın büyümesinin ekonomide önemli bir yeniden yapılanmaya yol açacağını kaydetti.