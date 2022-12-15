İngiltere'den Lübnan ordusuna 13 milyon sterlinlik destek
İngiltere'nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan Genel Kurmay Başkanı General Joseph Avn ile imzalanan mutabakat zaptıyla 2022'den 2025'e kadar Lübnan ordusunu desteklemek için 13 milyon sterlin taahhütte bulunduklarını açıkladı.
İngiltere, Lübnan ordusuna 13 milyon sterlin destek taahhüdünde bulundu.
Lübnan Genel Kurmay Başkanı General Joseph Avn, Kara Sınırlarının Korunmasına Yönelik Yardım Programı Yüksek Gözetim Komitesi ile Suriye sınırındaki güvenliği görüşmek üzere toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda, İngiltere'nin Beyrut Büyükelçisi Hamish Cowell, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea ve Kanada'nın Beyrut Büyükelçisi Stefanie McCollum da hazır bulundu.
Toplantının ardından İngiltere'nin Beyrut Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin, Lübnan Genel Kurmay Başkanı General Avn ile imzalanan mutabakat zaptıyla 2022'den 2025'e kadar Lübnan ordusunu desteklemek için 13 milyon sterlin taahhütte bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, ortak sınır projesinin Suriye kara sınırı boyunca Lübnan'ı güçlendirdiği aktarıldı.
İngiltere'nin Beyrut Büyükelçisi Cowell, "Mutabakat zaptı, Lübnan ordusuna olan desteğimizi ve işbirliğimizi sürdürme taahhüdümüzü gösteriyor" ifadelerini kullandı.
İngiltere'nin 2009'dan bu yana Lübnan ordusunun yeteneklerini geliştirmesini sağlamak için 87 milyon sterlinden fazla tahsis ettiğini kaydeden Cowell, ülkesinin "Lübnan ordusunu Suriye sınırları boyunca güvenliği sağlayabilecek saygın ve profesyonel bir silahlı güç olarak destekleme taahhüdünü" vurguladı.
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