İngiltere'den nükleer iddiası

İngiltere Lordlar Kamarası üyesi Lord Nazir Ahmad, Rusya'ya karşı tedbirlerin sıkılaştırılması için uluslararası işbirliğine ihtiyaç olduğunu söyledi. Ahmad ayrıca Putin'in geçen sene imzalanan nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasını 'bir kenara attığını' söyledi.

cumhuriyet.com.tr
28 Şubat 2022 Pazartesi, 13:52
İngiltere'den nükleer iddiası
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Rusya'nın Ukrayna kuşatması beşinci gününde devam ederken, Belarus sınırında iki ülke arasında müzakereler başladı. 

İngiltere Lordlar Kamarası üyesi Lord Nazir Ahmad, Putin'in bir yıl önce imzalanan nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasını 'bir kenara attığını' söyleyerek bunun 'korkutucu' olduğunu belirtti. 

Ahmad, Rusya'nın ekonomik, diplomatik, siyasi olarak giderek daha fazla yalnızlaştığını ve Rusya'ya karşı tedbirlerin daha sıkılması gerekiyor, uluslararası işbirliğine ihtiyaç olacağını söyledi.

Ahmed, "İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleri üzerinde 'hesap verilebilirliği sağlamak' için uluslararası ceza mahkemeleri ile çalışıyor" ifadelerini kullandı.






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