İngiltere'den Rusya yaptırımı: Türkiye'den kuruluş da var

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'de yerleşik Smart Trading Limited şirketinin yaptırım kapsamındaki Batı menşeli ürünlerin Rusya'ya tedarikini sağladığı belirtildi

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2023 - 15:57
İngiltere'den Rusya yaptırımı: Türkiye'den kuruluş da var
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Birleşik Krallık, Rusya'ya askeri ekipman ve yedek parça tedarik etmekle suçladığı Türkiye ve Çin'in de aralarında olduğu çeşitli ülkelerdeki 46 kişi ve kuruluşa yaptırım getirdi.

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'de yerleşik Smart Trading Limited şirketinin yaptırım kapsamındaki Batı menşeli ürünlerin Rusya'ya tedarikini sağladığı belirtildi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, açıklamada Türkiye'nin yanı sıra, Çin, Sırbistan, Özbekistan, Belarus ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan bazı kişi ve kuruluşların da yaptırıma tabi tutuldukları ifade edildi.


Rusya ingiltere

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