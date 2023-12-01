Rusya'nın en zenginleri açıklandı: Servetine servet kattılar

Yayınlanma: 01.12.2023 - 13:19

Güncelleme: 01.12.2023 - 13:19

Rus basınının Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine dayandırdığı haberine göre, yılın başından bu yana en zengin Rus milyarderlerin toplam serveti 38.575 milyar dolar arttı.

Nornickel'in kurucularından Vladimir Potanin, şu an listenin başında en zengin Rus milyarder olarak yer alıyor. Potanin'in, yılın başından bu yana serveti 2.11 milyar dolar artarak 30.7 milyar dolara ulaştı.

NOVATEK'in ortak sahibi Leonid Mikhelson ikinci sırada yer alıyor. Serveti 2,71 milyar dolar artarak 27,3 milyar dolara ulaştı.

LUKOIL'in ortak sahibi Vagit Alekperov'un serveti önemli ölçüde arttı. Alekperov'un serveti 9.14 milyar dolar artışla 24.5 milyar dolara ulaşarak üçüncü sırada yer alıyor.

Dördüncü sırada, serveti 3,07 milyar dolar artarak 22,9 milyar dolara ulaşan NLMK hissedarı Vladimir Lisin bulunuyor.

Beşinci sırada Alisher Usmanov (Metalloinvest ve Megafon) yer alıyor. Usmanov'un, serveti 1,87 milyar dolar artarak 20,3 milyar dolara ulaştı.

Severstal'in sahibi Alexei Mordashov altıncı sırada yer alıyor. Serveti 618 milyon dolar artarak 19.3 milyar dolara ulaştı.

Eurochem ve SUEK'in eski varisi Andrey Melnichenko yedinci sırada yerini koruyor. Serveti 4.03 milyar dolar artarak 17.2 milyar dolara yükseldi.

Mikhail Prokhorov (Onexim) sekizinci sırada bulunuyor. Yılın başından bu yana serveti 1,81 milyar dolar artarak 15 milyar dolara ulaştı.

NOVATEK ve Sibur'un ortak sahibi Gennady Timchenko ise dokuzuncu sırada yer alırken, serveti yılın başından bu yana 2,69 milyar dolar artarak 14,5 milyar dolara ulaştı.

Alfa Group'un kurucusu Mikhail Fridman onuncu sırada. Serveti 652 milyon dolar artarak 12 milyar dolara ulaştı.

EN ÇOK KAYBEDEN SÜLEYMAN KERİMOV OLDU

Polyus'un eski ortaklarından Süleyman Kerimov yaptırımlar nedeniyle en çok kaybeden Rus iş insanı oldu.

Kerimov'un serveti yılbaşından bu yana 650 milyon dolar azalarak 8.34 milyar dolara geriledi.

Nisan 2022 ile bu yılın Nisan ayı arasında dünyadaki milyarder sayısı %7 artışla 2,376'dan 2,544'e yükseldi. Bir önceki yıl neredeyse %20 oranında azalan toplam servetleri ise %9 oranında artarak 12 trilyon dolara yükseldi.