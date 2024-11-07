İngiltere'den Rusya'ya yeni yaptırımlar: Türkiye'den bir kuruluş da var
İngiltere, Rusya'ya yönelik uyguladığı yeni yaptırımlarda Çin, Türkiye ve Orta Asya'da yerleşik, makine aletleri, mikroelektronik ve insansız hava araçları için bileşenler de dahil olmak üzere mal tedariki ve üretimi yapan kuruluşları da hedef aldığını duyurdu.
İngiltere tarafından açıklanan Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar, aralarında Africa Corps'un da bulunduğu Kremlin ile bağlantılı üç özel paralı asker grubunu ve Rus vekilleriyle bağlantılı 11 kişiyi hedef aldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaptırımların ayrıca Çin, Türkiye ve Orta Asya'da yerleşik, makine aletleri, mikroelektronik ve insansız hava araçları için bileşenler de dahil olmak üzere mal tedariki ve üretimi yapan kuruluşları da hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, “Bugünkü eylem Putin'in savaş makinesi için hayati önem taşıyan ekipmanların tedarikini sekteye uğratmakta ve Rusya'nın küresel çapta yürüttüğü kötü niyetli faaliyetlere darbe vurmaktadır” denildi.
Dışişleri Bakanı David Lammy, "Bugün alınan tedbirler Kremlin'in yıpratıcı dış politikasını geri püskürtmeye devam edecek, Rusya'nın Afrika'da istikrarsızlığı teşvik etme girişimlerini baltalayacak ve Putin'in savaş makinesi için hayati ekipman tedarikini sekteye uğratacaktır. Ve Rusya'nın kurmak için çok çalıştığı yasadışı uluslararası ağları çökertecek. Putin sadece birkaç gün süreceğini düşündüğü bir savaşın neredeyse 1000. gününde. Başarısız olacak ve ben Kremlin'in üzerine gitmeye ve özgürlük mücadelesinde Ukrayna halkını desteklemeye devam edeceğim" dedi.
Yaptırım uygulanan kuruluşlar, şu şekilde listelendi:
- VIRMAVIA OU (Estonya)
- DALKOS LLC
- LLC SHPINNER
- AK MICROTECH
- ELESAR GRUPP
- BY INOVASYON TEKNOLOJI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI (Türkiye)
- LIMITED LIABILITY COMPANY UNIMATIC
- KB NAVIS
- CJSC PERSPECTIVE TECHNOLOGIES AGENCY
- LIMITED LIABILITY COMPANY OPEN SYSTEMS DEVELOPMENT TECHNOLOGY
- STANEX GROUP LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP (Kazakistan)
- UZSTANEX LLC (Özbekistan)
- KAZSTANEX LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP (Kazakistan)
- TSK VEKTOR
- AUTEL ROBOTICS CO., LTD (Çin)
- SINO HOLDINGS GROUP CO., LTD (Çin)
- REDLEPUS TSK VECTOR INDUSTRIAL (SHENZHEN) CO., LTD (Çin)
- HAINENG MACHINERY (HONG KONG) CO., LIMITED (Çin)
- ACE ERA CO., LIMITED (Çin)
- XIN QUAN ELECTRONICS (HONG KONG) CO., LIMITED (Çin)
- JINHUA HAIRUN POWER TECHNOLOGY CO., LTD (Çin)
- CHENGDU JINGXIN TECHNOLOGY CO. LTD (Çin)
- MAKEWELL INDUSTRIAL TRADING CO., LIMITED (Çin)
- DONGGUAN SHENGYIN CNC EQUIPMENT CO., LTD (Çin)
- ZAPCHASTTRADE LLP (Kazakistan)
- RABADAZIYA LLP (Kazakistan)
- CPS ENERGY LLP (Kazakistan)
- TOO TAWKZ (Kazakistan)
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