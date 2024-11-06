Rusya'dan ABD açıklaması: Kamala Harris'in işi bitti
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in "işinin bittiğini" söyleyerek, Ukrayna"da yürütülen "özel askeri operasyonun" hedeflerine ulaşacağını bildirdi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in "işinin bittiğini" söyledi.
Medvedev, Ukrayna"da yürütülen "özel askeri operasyonun" hedeflerine ulaşacağını bildirdi.
Medvedev, X hesabından ABD'deki başkanlık seçiminin sonucuna ilişkin yaptığı paylaşımda, "Kamala'nın işi bitti. Bırakın bulaşıcı bir şekilde gülmeye devam etsin. Özel askeri operasyonun hedefleri değişmeden kalacak ve bu hedeflere ulaşılacaktır" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #Kamala Harris #Rusya
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