Uçak kazasından dakikalar önce eşinden gelen mesajı açıkladı

Yayınlanma: 30.01.2025 - 17:49

Güncelleme: 30.01.2025 - 17:49

American Airlines'ın 5432 sefer sayılı uçuşunu gerçekleştiren Bombardier CRJ700 uçağı, 29 Ocak Çarşamba gecesi Washington DC'de bir Black Hawk askeri helikopteriyle havada çarpıştı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamaya göre, olay yerel saatle 21.00 civarında, yolcu uçağı Washington Ronald Reagan Ulusal Havalimanı'na yaklaşırken meydana geldi.

Kansas'tan kalkan yolcu uçağı çarpışmanın ardından Potomac Nehri’ne düştü. NBC 4 Washington, 'uçağın ikiye ayrıldığını ve suyun yaklaşık 2 metre altında olduğunu' bildirdi.

Pentagon, uçağın üç ABD askerini taşıyan Sikorsky H-60 model bir helikopterle çarpıştığını açıkladı. Kurtarma çalışmaları devam ederken, acil müdahale ekipleri hayatta kalanları bulmak için arama faaliyetlerini sürdürüyor.

BBC'ye göre, şu ana kadar Potomac Nehri'nden 18 ceset çıkarıldı.

"20 DAKİKA İÇİNDE İNECEKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ..."

Uçakta bulunan 64 yolcudan biri olan eşine ulaşamayan Hamid Rıza, olayın yaşandığı anlardaki hissettiklerini anlattı.

Raza, WUSA haber kanalına verdiği duygusal röportajda, eşiyle uçak kazasından hemen önce mesajlaştığını ve bir süre sonra mesajlarının karşı tarafa ulaşmadığını fark ettiğini söyledi. Rıza,"Şu anda tek yapabildiğim tek şey dua etmek. Birilerinin onu nehirden çıkarmasını diliyorum" dedi.

Rıza, sözlerine şöyle devam etti:

"Bana '20 dakika içinde iniş yapacaklarını' yazdı. Sonrasında gönderdiğim mesajlar ona ulaşmadı. İşte o an bir şeylerin ters gittiğini anladım."

ORDU SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

ABD yetkililerine göre, kazaya karışan Black Hawk askeri helikopteri, bir eğitim uçuşu gerçekleştiriyordu.

ABD Ordusu sözcüsü, Fox News’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam yaşanan olayda, Fort Belvoir'deki Davison Askeri Üssü'nden kalkan 12. Havacılık Taburu’na ait bir UH-60 Black Hawk helikopteri, eğitim uçuşu gerçekleştiriyordu. Yerel yetkililerle iş birliği içinde çalışıyoruz ve yeni bilgiler elde edildikçe paylaşacağız."

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Kazanın ardından, FAA ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), çarpışmanın nedenini araştırmak üzere soruşturma başlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, olayla ilgili yaptığı açıklamada, kendisine olay hakkında detaylı bilgi verildiğini belirtti.

"Tanrı ruhlarını kutsasın," diyen Trump, ilk müdahale ekiplerine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Olayı yakından takip ediyorum ve yeni gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendireceğim."

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ..."

American Airlines CEO'su Robert Isom, olayın ardından şirketin web sitesinde paylaştığı bir videoda, duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öncelikli endişemiz, uçakta bulunan yolcular ve mürettebatımızdır. Yetkililerle sürekli temas halindeyiz ve acil durum müdahalesine destek sağlıyoruz."