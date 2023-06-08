İngiltere'den Türkiye'ye 3 milyon sterlinlik 'göçü engelleme' yardımı

Yayınlanma: 08.06.2023 - 13:36

Güncelleme: 08.06.2023 - 13:36

Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı'nın, göçmenlerin İngiltere'ye ulaşmasını önlemek amacıyla Türk sınır güvenliğine ekipman ve eğitim yardımı sağladığı ortaya çıktı.

YARDIMLAR GİDEREK ARTTI

The Guardian'da yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı "geri dönüş ve yeniden entegrasyon yardımı" kapsamında, Türk polis ve sahil güvenlik teşkilatlarına başlangıçta 14 bin sterlin (yaklaşık 400 bin TL) yardım yaptı. Yapılan yardımın miktarı, 2019'dan bu yana önemli ölçüde arttı.

2021-2022 yılları arasında 425 bin sterline (yaklaşık 12,5 milyon TL) yükselen eğitim ve ekipman yardımının miktarı, 2022-2023 yılları arasında 3 milyon sterline (yaklaşık 87,5 milyon TL) ulaştı.

İRAN SINIRINA TAKVİYE

Türk sınır güçlerine yapılan yardım, Birleşik Krallık Resmi Kalkınma Yardımı (ODA) bütçesinden yapıldı ve İngiliz istihbaratının bir parçası olan İçişleri Bakanlığı Uluslararası Operasyonlar Dairesi aracılığıyla sağlandı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı ayrıca, Emniyet ve Sahil Güvenlik de dahil olmak üzere Türk sınır güçlerine ekipman ve eğitim de sağladı.

Haziran 2022'de dokuz araç, İngiltere'nin yüksek komiser yardımcısı tarafından İran sınırındaki emniyet güçlerine teslim edildi.

TÜRKİYE'DE ÇALIŞAN PERSONEL SAYISINDA ARTIŞ

Guardian'a konuşan, İçişleri Bakanlığı Uluslararası Operasyonlar ekibinden bir kaynak, "Türkiye'nin, İngiltere hükümeti için son ??iki ila üç yılda artan öneme sahip bir ülke haline geldiğini ve sınır güvenliği için stratejik olarak çok önemli görüldüğünü" söyledi.

İçişleri Bakanlığı Uluslararası Operasyonlar biriminin çalışmaları hakkında bilgi sahibi olan bir başka kaynak ise demecinde, "Bu gibi şeyler için ödeme yapmamız, olası iade anlaşmaları gibi diğer alanlarda yumuşak güç referanslarımızı oluşturuyor" dedi.

Guardian'a göre, bilgi edinme talebi yoluyla elde edilen belgeler ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye'de görevlendirdiği personel sayısının şu anda Türkiye'de çalışan diplomatların sayısından daha fazla olduğunu gösteriyor.