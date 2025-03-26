İngiltere'den Türkiye'ye seyahat uyarısı

Yayınlanma: 26.03.2025 - 11:24

Güncelleme: 26.03.2025 - 11:24

Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO), Türkiye’de bulunan ya da Türkiye’ye seyahat etmeyi planlayan İngiliz vatandaşlarına yönelik bir seyahat uyarısı yayımladı.

Uyarıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde başlayan protestolar ve gösterilere dikkat çekildi.

24 Mart tarihli ve hâlâ geçerli olan açıklamada, “Gösteriler aniden şiddete dönüşebilir. Polis, müdahalelerde göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanabilir” uyarısı yer aldı.

Yetkililer, İngiliz vatandaşlarının gösterilerden ve kalabalık alanlardan uzak durmalarını, yerel medya ve otoritelerden gelen güncel bilgileri takip etmelerini tavsiye etti.

FCDO’nun açıklamasında, “Kalabalıklar ve gösterilerden uzak durun. Bir protesto ile karşılaşırsanız bölgeyi derhal terk edin. Yerel ulaşım aksayabilir, bu nedenle seyahatlerinizi önceden planlayın” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, “terör tehdidi ve güvenlik riski” gerekçesiyle Suriye sınırının 10 kilometre yakınındaki bölgelere seyahat edilmemesi çağrısı yapıldı.