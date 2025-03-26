Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonun ardından ilk anket... Dengeler nasıl değişti?

Yayınlanma: 26.03.2025 - 10:03

Güncelleme: 26.03.2025 - 10:10

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İBB çalışanları ve CHP'li belediye başkanlarına yönelik operasyonlar, sokaklara olduğu gibi seçmenin kararına da yansıdı.

"AK PARTİ'DE DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR"

HBS Araştırma Şirketi, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaptıkları ilk anketin sonucunu paylaştı. Ankete göre; CHP son dönemlerin en yüksek oy oranına ulaşırken, AKP'nin oy oranlarındaki düşüş devam ediyor.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, saha çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Saha çalışmalarımız devam ediyor. Gördüğümüz şu; CHP son dönemlerin en yüksek oy oranını, bizim anketlere göre yakalamış durumda. AK Parti'de düşüş devam ediyor. İYİ Parti, yukarı doğru bir adım atmış durumda."

ÖN SEÇİME REKOR KATILIM!

CHP'nin geçen pazar düzenlediği ön seçime rekor bir katılım olmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'ye üye 1 milyon 753 bin kişiden 1 milyon 653 bin kişinin oy kullandığını açıklamıştı. Özel kurulan 'dayanışma sandıkları'nda da oy kullanan kişi sayısının da, 13 milyon 211 bin olduğunu belirtmişti. CHP lideri, Ekrem İmamoğlu'na verilen toplam oy oranının da 14 milyon 850 bin olduğunu açıklamıştı.