İBB'de 'seçim' günü! Oylama başladı... Tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yerine vekalet edecek isim belli oluyor: AKP de aday gösterdi!

Yayınlanma: 26.03.2025 - 10:11

Güncelleme: 26.03.2025 - 14:02

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, yerine geçecek isim bugün netleşiyor.

İBB Meclisi'nde yapılacak oylama ile İmamoğlu’nun koltuğuna vekalet edecek kişi belirleniyor.

SEÇİM BAŞLADI: AKP DE ADAY GÖSTERDİ!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde şu sıralarda sıcak saatler yaşanıyor. Başkanvekilliği koltuğu için CHP’nin adayı Nuri Aslan ile AKP’nin adayı Zeynel Abidin Okul kıyasıya bir yarış içinde.

Belediye meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran CHP grubunun, İBB Başkan Vekilliği için Nuri Aslan’ın aday gösterilmesi konusunda uzlaşmıştı. Aslan, daha önce İmamoğlu tarafından vekaleten yetkilendirilmişti.

İBB Meclisi’nde saat 13.30 itibarıyla başlayan oturumda, Ekrem İmamoğlu’nun yerine geçecek başkanvekili belirleniyor. Meclis üyeleri oy kullanma işlemine geçti.

CHP Grubu, mevcut 1. Başkan Vekili olan Nuri Aslan’ı aday gösterirken; AKP Grubu ise Zeynel Abidin Okul’u yarışa soktu. İki güçlü adayın yarıştığı seçim, İstanbul siyasetinin yönünü belirleyebilecek nitelikte.

MECLİS ARİTMETİĞİ CHP’NİN LEHİNE

İBB Meclisi’ndeki dağılıma göre; CHP'nin 176, AKP'nin 120, MHP'nin 6, Büyük Birlik Partisi'nin 2 üyesi bulunurken, bir de bağımsız üye yer alıyor. Bu tabloya göre CHP’nin mecliste sayısal üstünlüğü dikkat çekiyor.

Hali hazırda İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1. Başkan Vekilliği görevini sürdüren Nuri Aslan, seçim sürecinde öne çıkan isimlerden biri konumunda.

SEÇİM NASIL YAPILACAK?

Belediye Kanunu’nun 45. maddesine göre, seçim Belediye Meclis üyeleri arasında gizli oylama ile gerçekleştirilecek. İlk iki turda üçte iki çoğunluk aranacak. Eğer bu sağlanamazsa, üçüncü turda salt çoğunluk yeterli olacak.

Seçimin üçüncü turda tamamlanması bekleniyor. Ancak üçüncü turda da sonuç alınamazsa, en fazla oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Eşitlik durumunda ise kazanan kura ile belirlenecek.